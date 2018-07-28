雙合寮仔 新港農村地景重現

新港文教基金會成果發表上，學員在雙合寮仔前分組展現對家的想像。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導
藝術家陳明鈺設計2組利用回收寶特瓶材質及舊棉衣經手染、拼貼的雙合寮仔鋪面。（張亦惠攝）

新港文教基金會舉辦為期5天雙合再生工作假期，27日展出由新港木匠老師傅林清岩指導23名學員創作的傳統農村地景「雙合寮仔」，以卡榫方式、不用釘子搭建骨架，再融入環保再生概念，舊衣染布、回收寶特瓶取代稻草製作的舖面，創新有趣。

「雙合寮仔」是3、40年代農村地景，放置於田邊，遮風避雨的棚子，農作收成時，將採收作物帶至寮中再整理分裝，避免收成作物被烈日曝曬，可說是農夫的「行動辦公室」，新港文教基金會於2016年，發掘這項社區傳家寶，今年更招募23位中南部親子、青年，到新港打工度假兼學習這項工藝。

帶著家中2位小孩一起參加的黃麗貞說，透過這個工作假期活動，讓她跟孩子重新體會「家」的感覺，從中了解老祖宗智慧外，讓小朋友體會父母的辛勞。

環保小學堂「社區環境改造」則邀請藝術家陳明鈺，設計2組環保創新雙合寮仔鋪面，其中一頂以回收的寶特瓶，分解原有保特瓶造型利用，編織後重新呈現；另一頂則將學員的舊棉衣經手染後，拼貼排列成嘉南平原的土地意象。

新港文教基金會常務董事陳朝江說，這不僅是經驗的傳承，也是老一輩們共同記憶，希望未來可以有越來越多大家手做的雙合寮仔，除了「數大便是美」，辦活動時也能取代現有塑膠棚，兼顧美觀及環保。

(中國時報)

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