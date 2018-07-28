彩蝶漫舞 來社頂公園看個夠

2018年07月28日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

墾丁國家公園生態多樣，當中蝴蝶就有200多種，每到夏季蝴蝶紛飛的美景更是美不勝收，堪稱是園內重要景觀資源之一，而墾管處為增進大眾對國家公園蝶類生態的了解，將於29日在社頂公園舉辦「漫舞社頂-彩蝶之旅」活動，歡迎大家一起來玩。

墾管處指出，社頂自然公園全區為隆起的高位珊瑚礁地形，其間遍布草生地、珊瑚礁裂谷及石灰岩洞穴，不僅有豐富的蜜源植物供應蝴蝶成蟲吸食，還有更茂盛的幼蟲食草，夏季時，翩翩起舞的蝴蝶會在身旁滑翔，群蝶漫舞的景象絕對是最佳賞蝶景點。

墾管處舉例，列入「珍貴稀有保育類野生動物」的黃裳鳳蝶，就有可能出現在園區的角落中，當牠舞動著華麗鮮艷的濃黃後翅時，總是叫人有驚鴻一瞥的感動；而俗稱「大笨蝶」的大白斑蝶，一身雪白黑點的配色、加上優雅又帶點慵懶的舞姿，極富觀賞價值。

墾管處說，好山好水好多蝶的社頂自然公園的私房景點，活動屆時將由社頂部落的解說員將帶領遊客認識蝶類的生態，盼透過解說老師的引領入門，讓大家發現大自然的有趣，就是除好玩之外，還非常具有挑戰性。

「想認識自然，就從美麗的邂逅開始。」墾管處強調，來社頂一起賞蝶，會有很多不一樣的驚奇發現，但同時別忘記視天氣狀況攜帶雨具、帽子，做好防護措施及自備茶水。

(中國時報)