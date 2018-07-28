電子圍籬喊卡 遭轟為省錢棄校安

2018年07月28日 04:10 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市電子圍籬政策喊卡，還未裝設的學校不再新設，市議員戴錫欽27日提出質疑，根據人為翻牆次數逐年減少的結果來看，顯示電子圍籬確實有用，但市府現在卻因為錯估費用喊卡，令人無法接受；戴錫欽痛批，既然中止政策是教育局長曾燦金的建議，如果校安出問題，曾要負全責。

北市發生文化國小女童在校內遭割喉，促使市府決定陸續在各校加裝電子圍籬，只要有人翻牆，系統感應後就會通報校方。不過，去年市長柯文哲對外表示，因後續每校每年要花費建置的8％至15％費用維護，花費太高政策也就喊卡，當時教育局也說，將改良國高中校園內CCTV系統作為新方案。

但戴錫欽質疑，169所有建置電子圍籬的學校，有41校已經過保固期半年多，維護費用總共約25萬，等於每校每年維護經費約1.2萬元，進一步計算，41校建置費用約3000萬，1.2萬大約只占1.6％，柯市長所言8％至15％，也高估太多了吧？

再從人為翻牆次數來看，戴錫欽進一步指出，2015年平均每校12.71次、2016年平均每校2.83次、2017年平均每校1.54次，可見電子圍籬確有嚇阻功效。

戴錫欽質疑，因錯估經費，柯市長將原本自己提出的政策喊卡，且目前也僅剩部分國中、非女校的高中未裝設，「為什麼有人有，有人沒有？」市府不應省小錢而冒校園安全出問題的風險。

對此，曾燦金坦言這項政策是他向市長建議中止，因為「校安仍是多元策略」，雖電子圍籬有一定效果，後續也會繼續維護有裝設的學校。

(中國時報)