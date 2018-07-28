新北庇護好禮 1＋1市長認證

2018年07月28日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 宋原彰、／新北報導

2018新北市庇護好禮首度區分「食品組」和「創意生活組」，分別由慈泰庇護工場「幸福四季-克里斯多聯名禮盒」和愛盲土城工坊「愛戀桐花手工皂」獲得，新北市長朱立倫頒獎時表示，期盼社會大眾多支持庇護商品，支持身心障礙者。

新北市勞工局27日舉辦「新北庇護禮1+1」產品發表會，今年有11家庇護工場共12項產品參選，競爭激烈。

勞工局長許秀能指出，食品組首獎為慈泰庇護工場「幸福四季-克里斯多聯名禮盒」，內含精緻美味的手工小點，外觀由插畫家克里斯多設計，呈現春夏秋冬、四季流動的色階。

「創意生活組」首獎是愛盲土城工坊的「愛戀桐花手工皂」，以天然精油製成，並用礦草粉賦香著色，結合在地油桐花特色，具在地特色。

朱立倫表示，新北市庇護工場25家，下半年預計開設第26家，提供更多身障者工作及訓練的機會，產品富創意，品質有保證，突破大眾對於「做公益就不計較品質」的迷思。

朱更化身一日就服員「朱老師」，指導員工如何擺放、包裝產品，為新北庇護禮品質把關，最後親自套上彈力繩吊牌，象徵市長認證。

勞工局表示，即日起至8月底止，幸福四季禮盒一次訂購8盒享95折，「愛戀桐花手工皂」原價320元優惠價299元，民眾可在「新北市庇護工場網路商城」、「新北市慈泰庇護工坊」及「新北市愛盲土城工坊」購買。或電洽勞工局（02）2960-3456＃6588洽詢。

(中國時報)