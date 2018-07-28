凸顯特色 旅宿業殺出重圍

高雄圓山大飯店轉型度假莊園，打造百餘尺長景觀木棧道直通澄清湖。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄旅宿業競爭激烈，加上大環境不佳，暑假住房率呈現疲軟態勢。不過，開幕1周年H2O水京棧異軍突起，大打藝人牌、結合會展產業，上半年業績破億達標。老飯店也注入新思維，漢來飯店開創副牌做無人旅館、圓山飯店打造景觀木棧道，轉型度假莊園。

水京棧27日歡慶1周年，邀請衛福部南區兒童之家小朋友舉辦公益活動，並捐出10萬元。水京棧平均房價在5000元，住房率有6成，在不景氣市場殺出重圍。總經理譚逸峰認為，價格戰不能長久，景氣雖不像往年好，飯店須找出自身特色及定位。

譚逸峰指出，H2O起初與演唱會相結合，打出知名度，陸續將與世界電競大賽、2020國際會議協會合作，近期將推楊丞琳、蕭敬騰演唱會專案等，下半年業績後勢看漲。最近還擠進世界奢華酒店票選、觀光局星級評鑑也可望摘星。

漢來大飯店祭出「瘋」暑假專案，3天2夜平均1晚2349元起，平均住房近7成。漢來除鎖定商務客層外，今年底針對年輕客群力推副品牌，將5層樓、99間房轉型「無人旅館」，採自助式入住、機器人服務，價格更親民。

創立一甲子高雄圓山大飯店，重新定位為莊園度假飯店。董事長張學舜指出，198公尺天空木棧道近日啟用直通澄清湖，另設有戶外泳池、池畔「坐望林」，更鎖定戶外婚禮市場，主打「世紀婚禮、情定圓山」，民眾可免費借場地拍婚紗。

英迪格酒店鎖定「愛玩客」推暑假專案3700元起，玩翻網美景點。晶英國際行館試營運即滿周年，暑假平日住房優惠8099元起。另多家新飯店陸續開幕，如樂逸文居棒球館、鈞怡大飯店、比歐緻居、華園大飯店草衙館等加入戰局，以差異化特色殺出一條血路。

(中國時報)

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