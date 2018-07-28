鳳林豐年祭 邀縣府歡喜作客

2018年07月28日 04:10 中國時報 范振和∕花蓮報導

花蓮縣各部落原住民豐年祭如火如荼展開中，鳳林鎮預計9月22日舉辦全鎮聯合豐年節，6位部落頭目27日上午聯袂前往縣府發送邀請卡，陪同的勇士們帶著小米酒、檳榔等信物報信息，縣府原住民行政處長陳建村接下信物後，誠摯歡迎大家屆時到鳳林歡喜作客。

鳳林鎮已有10多年未舉辦聯合豐年節，今年特地選在中秋假期間舉辦歲時祭儀，當地部落總頭目吳漢勇昨偕同大榮張仁慶、山興卓鐘章、中興徐文吉、森榮曾金泉、長橋鄭來金等5位部落頭目，在縣府大門口等待勇士。

勇士們在府前路小跑步進場報信息，一行人原本要邀請縣長傅崐萁參與盛會，縣長因另有要公，由陳建村、立委徐榛蔚辦公室副主任張治華代表接受邀請卡與信物，部落美女也跳起傳統舞蹈，縣府前廣場頓時熱鬧起來。

陳建村說，台灣真正的本土文化就是部落文化，花蓮縣各族群間相互尊重，阿美族、太魯閣族、布農族、噶瑪蘭族、賽德克族、撒奇萊雅族等6大族群，與閩客、大陸各省、新住民等鄉親彼此相親相愛、互相尊重，讓原民文化得以在花蓮生根、永續傳承。

他說，花蓮約有130個阿美族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族等部落豐年祭陸續登場，邀請大家一起關心、認識、愛上、疼惜部落，豐年祭的祭祖靈儀式是族人謝天、謝地、謝祖靈的時刻，只有族人才能參與莊嚴祭儀，也請訪客尊重，不可任意涉入，至於隨後登場的各項歌舞慶典，族人絕對展臂歡迎訪客熱情參與。

(中國時報)