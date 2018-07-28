自學剪接 種菜校長力行終身學習

邱新助對電腦、影音剪接很感興趣，自行摸索學習，身體力行終身學習。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導

已退休的校長邱新助，在從事教職42年的生涯中，拿下2座師鐸獎，他教學認真、作育英才無數，也貫徹終身學習理念，退休後種菜、學做影音樣樣行，今年獲選新竹縣模範父親，給予年輕父母的建議是「遠離手機、多陪伴孩子」。

邱新助在1983年擔任主任時，曾經獲得1座師鐸獎，隔了13年在校長任內，又再次獲師鐸獎，師鐸獎為教育界最高榮譽，也是肯定他對教學及學生的付出。邱新助夫妻育有3子，他認為孩子在青少年階段最難搞定，而且軟硬不吃，師長、父母的建言，孩子都聽不進去，唯有同儕可以了解彼此。

邱新助說，父母要在孩子的青少年時期，多給予正向鼓勵，用引導方式指引孩子面對自己，雖然辛苦但也值得。時代變遷，邱新助也給予現今的年輕父母建議，教養子女要少滑手機、多陪伴，不要錯過孩子成長的各種階段。

在退休後，邱新助開始鑽研種菜技術，成果豐碩，他對於各種蔬菜，都如像照顧學生、子女一般呵護，也有「種菜校長」的封號。除此之外，他也對電腦科技十分感興趣，自己買元件組裝，甚至還自學影音剪接，製作影片也記錄家庭生活，身體力行終身學習的概念。

邱新助的次子邱創楷為大學教授，他說父親教養嚴格，在他幼時要求「要先寫作業才能玩」，但不會特別重視成績，反而營造讀書的環境與氣氛，「比數字、成績都更重要」。

(中國時報)

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