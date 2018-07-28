縱管處旅遊網大升級 輕鬆遊花東

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中國時報
／花蓮報導

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處為提升服務品質，全新改版花東縱谷觀光旅遊網，透過「行動導覽、即時影像、智慧翻譯、立體實境、客觀評價」等6大智慧觀光科技運用，整合花東境內「食宿遊購行」，以「導航」、「導遊」、「導覽」及「導購」4大面向提供遊客服務，還有多達20多種語言翻譯，讓國外旅客也能用母語輕鬆旅遊。

全新改版的官網頁面，選用花蓮縱谷大地為主視覺，配合不同載具自動切換最佳瀏覽畫面，除了既有的旅遊資訊外，增加空拍景點、3D和VR虛擬實境及鯉魚潭線上即時直播影像功能，湖光景色一覽無遺，縱管處長林維玲說，未來將持續新增羅山、六十石山及鹿野等景點的即時影像。

除了旅遊資訊外，官網上也可以買名產，官網中有免費行銷平台，業者可直接線上申請，上架後採商家自主經營模式，遊客只要點選想去的景點，就能連結周邊商店，增加店家行銷曝光機會，遊客想採購，也可直接透過網頁聯絡業者。

在國際觀光推展配套上，林維玲指出，新網站提供智慧自動翻譯功能，除歐美語系外，還包含泰國、印尼、越南、菲律賓、法國、阿拉伯等多達20國語言翻譯，讓境外遊客直接使用母語進行瀏覽旅遊資訊。

林維玲說，縱管處持續朝「花東智慧觀光平台」邁進，結合各景區、遊憩帶的特色，以「人進、物出」做為推動目標，透過網路行銷帶進遊客，增加觀光產業收益，並配合自媒體社群及口碑話題行銷，營造智慧觀光場域，促進商機活絡、提升觀光產值。

(中國時報)

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