土城查獲大型製毒廠 2製毒師起訴

新北地檢署3月底啟用的數位採證室，成立不久即在4月初協助檢警即時破解販毒集團訊息，在土城承天路查獲近年來罕見的大型製毒工廠。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

新北地檢署3月間啟用「數位採證室」即時查察毒品案件後，4月16日旋與台北市刑大毒緝中心合作在土城承天路破獲大型製毒工廠，起出淨重461公斤安非他命及大量半成品。

警方估計查獲的毒品市價超過60億元，新北地檢署27日依毒品罪嫌，起訴製毒師何昱新以及李育德。

近年來大陸除了加強查緝毒品，製毒犯一旦遭逮就直接判處死刑，加上安毒在國內外價格飆漲，吸引許多安毒製毒師選擇返台製毒，由於部分製毒師認為「最危險的地方就是最安全的地方」，乾脆從中南部山區遷往北部都會區，大隱隱於市的在北部設立製毒工廠。

台北市刑大毒緝中心境內組4月間接獲線報指稱，何昱新、李育德等製毒師從去年7月間潛伏新北市土城區承天路設立製毒工廠，經過採購製毒原料、工具後已開始生產，警方立即報請新北地檢署指揮偵辦。

新北檢把3月底才設置的「數位採證室」首度運用在查察這起毒品案件上，迅速在2天內就破解出許多重要情資，讓警方得以在出貨前夕前往查緝，迅速瓦解這個歷來罕見的大型製毒工廠。

檢警共在製毒工廠起出了461公斤的純安非他命，以及大量的安非他命原料，警方估計市價超過60億元，新北地檢署27日依毒品罪嫌起訴何昱新、李育德2名製毒師父。

(中國時報)

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