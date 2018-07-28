家扶赴柬志工行 啟發國際醫療夢

2018年07月28日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗家庭扶助中心每年舉辦多種培力活動，培養孩子們的自信心與解決力。今年有兩位大專生通過遴選，遠到柬埔寨擔任志工，幫助當地兒童並宣導正確觀念。其中一位國際志工徐郁婷表示，此趟不僅給了孩子們夢想，更是奠定自己進入國際醫療隊的夢想。

家扶中心主任湯鳳琴表示，為協助孩子能培養軟實力並適切發展，因此發展多元方案，讓他們在獲得社會幫助後，能自我精進並回饋社會。

今年由家扶中心安排的「騎」跡少年，培訓高中生從苗栗騎單車到基隆，沿途向民眾宣傳遠離3C的重要，但回程受到瑪莉亞颱風攪局，只能搭乘火車。參加兩年的風彥瑋與張華欣皆表示，這活動已將他們害羞的心房打開，不但能快速融入團體互助合作，更能勇敢向陌生人宣導觀念。

徐郁婷與羅尹君經嚴格評選後，獲得到柬埔寨擔任國際志工的機會。羅尹君回憶剛到柬埔寨的印象哭著表示，當地孩子簡陋的居住環境超乎她的想像。因此他們延後了原定的蚊蟲宣導，先幫當地住家搭帆布並挖通被泥土、垃圾堆積的渠道，使其不再積水。

徐郁婷表示，此趟志工之行發揮了從護理科所學的專業，治癒因摔跤導致腳拇指腫脹並起水泡的當地小妹妹，她說，13天的志工服務，給了她未來進入國際醫療團隊的夢想，以後一定會努力朝目標邁進。

(中國時報)