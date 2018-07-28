基隆市長觀摩 雙林會惺惺相惜

2018年07月28日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市長林智堅與基隆市林右昌同樣是6年級生、同樣在短時間上陣選上市長，並成功翻轉過去有長時間停滯發展問題的老城市，為相互觀摩，林右昌27日特別率團前來參訪已有10餘萬人次參觀的新竹300博覽會，林智堅親自接待與導覽，同時分享彼此治理地方的經驗。

林智堅表示，新竹和基隆有共同的城市基因，基隆港與新竹州過去都是北台灣重要的城市，但過去發展停滯，他與林右昌都是6年級生，但都有幸在短時間得到市民支持當選市長，為家鄉服務、規畫城市遠景，成功翻轉城市面貌。

去年市府團隊參訪基隆產業博覽會，看到基隆市未來的願景跟藍圖，給了這次新竹300博覽會很大的借鏡，未來新竹市與基隆市要持續分享交流，為基隆跟新竹更美好的未來努力。

林右昌則表示，參訪新竹300博覽會後收穫甚多，林智堅對新竹市擘畫長遠，包含新竹大車站、動物園再生計畫、新校園運動等，都令他深刻印象，這些建設展現了台灣高水準的規畫設計成果與品質，新竹市有令人稱羨的3高1低的體質，相信在林智堅的帶領之下，會成為以創新、設計為主的國際級都市。

此外，林右昌也前往中央公園及隆恩圳考察，林智堅特別向林右昌展示取經自日本、極具設計感的親子洗手台，以及經過梳理後煥然一新的隆恩圳藍帶親水景觀。

(中國時報)