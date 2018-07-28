柳營國小驅蟻有術 安平製發電小夜燈

2018年07月28日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台灣校園及各地生態近年飽受外來的長腳捷蟻干擾，柳營國小以「瘋狂蟻別鬧了─長腳捷蟻生態與防治之研究」抱回科展國小組生物科第一名，建興國中「水清石見浪淘淨─水庫水力旋流排淤之探討」拿下國中組地球科學科第一名，企圖為台灣水庫淤積找到解方，台南市成績為各縣市團體獎第一名，表現傑出。

第58屆公私立國民中小學科學展覽昨天揭曉成績，台南市送件數共15件，11件獲得大會獎之分組分科獎，包括第1名3件、第二名1件、第三名1件、佳作5件、探究精神獎1件。

柳營國小的「瘋狂蟻別鬧了─長腳捷蟻Anoplolepis longipes生態與防治之研究」，去年曾獲南市科展國小組生物科冠軍，團隊長達9個月在校園實地觀察並養長腳捷蟻，結論以3％硼砂糖水濃度防治效果最好，驅離效果以10％明星花露水水溶液最佳。

安平國小「3D列印葉片對電力及風力生成的影響」獲國小組生活與應用科學科(一) (機電與資訊)第1名、學校團體獎國小組第3名、財團法人TDK文教基金會TDK獎第3名及探究精神獎。團隊利用3D繪圖，製作不同樣式葉片，裝在市售馬達，驗證產生較大發電電壓的葉片，最後再利用實驗找出最好的葉片，做出簡易小風扇暨風力發電小夜燈。

有感台灣水庫淤積嚴重，建興國中「水清石見浪淘淨-水庫水力旋流排淤之探討」，獲國中組地球科學科第1名，期待未來能協助水庫提升蓄清排淤成效。

(中國時報)