沒黨產 國民黨就不會選舉？

2018年07月28日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨執政低迷，國民黨選情卻沒有太多好轉。根據最新媒體民調，國民黨在六都中，僅有新北穩定樂觀，台中微幅領先，其他四都全部落後。

選情最讓人傻眼的，莫過於桃園的陳學聖。陳學聖是現任立法委員，卻選到自己坦承「沒有存在感」，落後鄭文燦30%。桃園過去是藍營的優勢選區，朱立倫在當桃園縣長時如日中天，交棒給吳志揚後，民調也長期領先，怎麼會鄭文燦執政短短4年，國民黨在桃園竟比台南還難選？

而台北的丁守中，在短暫的民調領先後，現在也回到起點，只能固守深藍基本盤，不足以勝過柯文哲。丁守中準備了20年，照理說早已深思熟慮，參選只要照表操課即可，但丁守中的選情卻看不出章法，只能跟隨，無法創造議題。甚至被網友戲稱「佛系選戰」，譏諷他消極不作為。

基隆的謝立功情況也類似，過去的國民黨基隆市長多屬於傳統型的政治人物，因此林右昌很容易就讓基隆市民有「耳目一新」的感受。而謝立功雖然學經歷優異，但是議題的操作能力還是有限，例如深澳電廠嚴重影響北北基的空氣品質，謝立功卻沒有辦法以此為核心，去創造自己的能見度。

沒有創造議題的能力，就連台中民調領先的盧秀燕也有類似的問題。林佳龍民怨很深，這是盧秀燕選情保持領先的關鍵，但是盧秀燕並沒有好好地把台中市民對林佳龍的不滿，變成媒體有興趣的題目。

上述候選人是處在國民黨史無前例的「完全在野」情勢，地方在野，中央在野，過去可以倚靠的黨產也已經無法指望。顯然，國民黨的候選人們到現在還不會打一場「沒有黨產」的選戰，國民黨的政治人物是在被體制保護的環境中成長的，如今遮風擋雨的宮殿已經崩毀，考驗的就是有沒有野外求生的本事。

民進黨從黨外走到現在，在每一次選舉中凝聚士氣，招兵買馬，民進黨可以打沒有黨產的選戰，為什麼國民黨不行？

資源來自於理念，來自於候選人的「想像空間」。民進黨長期以來，有獨派的鼎力支持，出錢出力，而國民黨候選人的理念何在？講兩岸，哪些國民黨候選人願意說出「我是台灣人，就是中國人」；講能源政策，挺核、反核黨內莫衷一是，要人民如何去挺國民黨？

反倒是韓國瑜在高雄，雖然沒有資源，不採國民黨打法，反而打出一片天。韓國瑜直言不諱，說「高雄除了當鋪、殯葬、精神病院以外，看不到其他產業對未來有希望」，逼得陳其邁不得不正面回應，民調也已經拉近至8%的差距。

而張麗善在雲林也愈打愈好，把壓力變成助力，成功運用農業界對民進黨的反彈，甚至說服斗六市長謝淑亞願意放棄自己的選舉，全力輔選。

再加上侯友宜也不是國民黨正統嫡系出身，現在的國民黨，半路出家的人選得有聲有色，長期在黨內歷練的人，反而只習慣於過去那些「國民黨式的選戰」，從皮鞋換上草鞋後，處處顯得彆扭。

國民黨候選人必須要正面迎戰民進黨的種種謊言，不能落入民進黨綁架台灣的陷阱。像在東亞青運這樣的事件，民進黨以不承認「九二共識」破壞兩岸關係，甚至縱容、推動台獨正名公投，再把對岸因此而來的種種對抗作為視為「蠻橫打壓」，這已經是民進黨的選舉套路。

大陸施壓，取消原訂於台中舉辦的東亞青運，可以想見民進黨的喜出望外，認為這是一個可以刺激選情的相罵本，也可以想見國民黨候選人的動輒得咎，深怕一不小心，自己就被貼上「中共同路人」的標籤。

事實上只需要問，為什麼胡志強時代爭取得到主辦權，到了林佳龍時代反而失去？為什麼馬政府時沒有這個問題，蔡政府卻無法保障台灣選手的權益？「小事大以智」，民進黨的兩岸政策就是以雞蛋去碰石頭，再來要求台灣人民去指責大陸這顆石頭太硬、太大，這有什麼意義呢？

正確的事，國民黨要有勇氣說出來，也要相信台灣人民的智慧，會去思考哪一種路線才是對台灣最為有利的。「黨產」已不可恃，只有「論述」才是現今社群網路選舉時代最有力量的資源。國民黨人難道還不能覺醒嗎？

(中國時報)