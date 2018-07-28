2018年07月28日 04:10 中國時報 主筆室

花蓮地檢署檢察官林俊佑率兩偵查員公審3歲娃，讓全民見識了檢座官威有夠大，法務部長蔡清祥27日親上火線表達不齒。部長的咬牙切齒無濟於事，重點是耍官威的「檢座時代」該終結了！

林俊佑懷疑幼女被霸凌，為幼女出氣率警直衝幼兒園的荒唐行徑，被起訴、也被送評鑑，已付出慘重代價；但檢察官耍官威絕非偶發事件，司法圈類似林俊佑這樣的檢察官多的是，只不過絕大多數檢座不會傻到在有錄影的場所發飆。

深究原由，檢察官原有的羈押、搜索及監聽等權限雖已回歸法院，現仍有拘提、具保、責付及限制住居等強制處分權，尤其國內偵辦犯罪指揮實體仍是檢察官，在檢警一體的刻板思維下，再資深的偵查員看到菜鳥檢察官都矮一大截。

於是刑警辦案為了請票，言必「報告檢座」，就怕檢察官不挺辦不了案。花蓮警分局及玉里警分局兩名偵查員就是在這種體制下，休假接到檢座call電，仍不得不「熱心」陪同去幼稚園「辦私案」。

花蓮地檢署偵辦此案「自知理虧」，給予兩偵查員緩起訴處分，不過縣警局仍行政懲處各記1小過，管制升遷3年。對這兩位資深刑警而言，內心一定嘔到不行，但是又何奈呢？事件如重演，員警恐怕也只能摸著鼻子接受指揮辦案。

因此該檢討的是檢警指揮辦案體制，因現行《刑事訴訟法》檢警並沒有隸屬關係，檢方的強制處分權已被一再限縮，大筆一揮就可以押人的檢座時代已過去了。新時代的檢察官應懂得謙沖收斂，身為家長提油救火，檢察官的身分反而會是原罪；至於動輒抬出檢座名號出巡，更只會自取其辱！

(中國時報)