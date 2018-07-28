2018年07月28日 04:10 中國時報 彭蕙仙

東亞奧林匹克委員會（EACO）日前宣布取消台中市主辦的「2019東亞青年運動會」，理由是台灣有部分人士正在推動「東京奧運正名公投」，公然挑戰「奧運模式」，而民進黨政府顯然縱容這項活動。對此，民進黨政府表示，台灣是民主社會，政府無權介入甚至阻止一個由民間所發起的活動。言下之意，中國大陸不該把東奧正名一事怪到蔡政府頭上。然而，民進黨政府真有那麼無辜嗎？

且先不論台中市長林佳龍聘請東奧正名發起人之一的紀政擔任東亞青運榮譽總顧問，究竟是何居心，其實在整個東奧正名的行動中，處處可見民進黨的身影穿梭其間。

首先是民進黨有不少黨公職人員直接投入、參與東奧正名連署的「催票」行動，例如台北市長參選人姚文智、台南市長參選人黃偉哲、高雄市議長康裕成等，卻未見民進黨阻止。

其次，在東奧正名小組向中選會提案後，中華奧會即表態，若台灣人民透過公投形成共識，中華奧會就會配合進行名稱變革。

其三，東奧正名小組在2月5日送出提案後，中選會在3月23日就通過審查，可展開第二階段連署，審查時間還包括春節與二二八假期。中選會如此快速放行，真是羨煞其他的公投提案人。

像國民黨副主席郝龍斌所發起的「禁止核食進口」公投案，3月15日通過一階初審，直到5月29日才通過二階審查；由清大原子科學院院長李敏等人所發起的「以核養綠公投」3月29日通過提案，直到6月22日才可進行連署。而且中選會在審查這兩案期間不斷刁難，如要求須舉行公聽會，且認為反核食公投如果通過，可能會違反WTO相關國際協定，但對於違反《洛桑協議》的東奧正名公投，中選會卻不置一詞直接過關。而現任中選會的正副主委正是由蔡政府提名的。

從以上各種情況來看，蔡政府是不是跟東奧正名行動完全無關，外界應心知肚明。何況，蔡政府早在今年5月就知道國際奧委會不准許「中華台北」更改名稱，卻刻意擺爛不處理，心態可議。待EACO決議停辦東亞青運之後，民進黨再來用力指責大陸打壓。事實上，如果老共現在不出手示警，後果恐怕才更為不利。

一來，東奧正名小組會在下個月舉行的雅加達亞運上做出什麼舉動、是否會進一步惡化中華台北在國際賽會上的處境，頗令知情者擔心；其次，想必「周子瑜事件」已讓大陸得到了教訓，不能讓這類事情往下拖，因為越靠近選舉，對選情的衝擊就越大。現在爆出來，距離年底選舉還有4個月，有機會消化影響力道。當然，擅長選舉操作的民進黨應該不會放棄這個議題。就看選民的智慧如何抉擇了。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)