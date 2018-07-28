從支持家庭與婚姻做起

2018年07月28日 04:10 中國時報 薛承泰

日前內政部戶政司公布今年上半年1至6月出生人數為8萬9830人，死亡人數8萬9813人，出生只比死亡多出17人，而且6個月當中有3個月，出現死亡數超過出生數的現象。筆者預估，只要今年下半年沒有大型的災難或傳染疾病而導致大量死亡，今年總出生數應該會有18萬人，仍會比死亡人數多一些。

按此趨勢，應該是明年，死亡人數才會超過出生人數，台灣人口開始呈現負成長（如果不計移民）。剛開始負成長的20年，人口減少較不明顯，且台灣有偏高的人口密度，可緩和土地與能源的承載，然而令人擔憂的是，台灣人口負成長意味著少子高齡化的加速進行。2040年台灣人口約在2000萬，可是3個人當中就有1人是老人，勞動力人口大幅減少、經濟動能衰退、各級學校崩盤、政府稅收也難維持龐大的照顧需求。屆時，人口減少的速度會加快，從空屋的激增到空城出現，日本當前即是如此。

如果今年到年底出生數果真為18萬人，將是中華民國遷台以來的第2低。2010年曾創下不到17萬的出生量紀錄，那是因為正值金融海嘯又是虎年，隨後的5年生育量回升，平均每年有21萬新生兒，到2016年也還有20.8萬人。自從2009年以來，經過多年金融海嘯與歐債危機，經濟沉悶，到2016年，全球經濟開始活絡起來了。台灣也不例外，進出口增加，股票衝破萬點，照理說，出生率不該持續下滑才對，問題出在哪裡呢？

如果進一步觀察這兩年的婚姻狀況，結婚對數下降而離婚對數上升，家庭制度似乎岌岌可危，這個現象難免影響到生育，政府有任何因應政策嗎？1年前政府大手筆提出8800億的前瞻計畫，即被質疑完全忽略少子化現象，最後不情願地拿出6億元，贈送不到1000元的媽媽包，只能幫忙買尿片。當然，今天已證明這種作法毫無效果。而喧騰一時的「少子女化辦公室」，也不知是否還存在？如果政府想要重新設立，掛牌時別忘了加上「因應」兩個字！

當戶政司公布前述數字時，喊了多時要搶救少子化的政府，才終於核定一些關於育兒的加碼補貼，宣稱8月1日上路，可是連實施細則都還沒準備好。看來賴院長是被出生數字震撼到了。如果國家領導人沒有堅定的態度來支持家庭與婚姻，經濟的升溫無法讓人有感，更重要地，如果年輕人對未來不抱希望，那麼明年出生與死亡人數鐵定死亡交叉！（作者為國立台灣大學社會系教授）

(中國時報)