理性看蔣月惠現象

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中國時報
鄭哲英

最近屏東市公勇路很知名，屏東縣議員蔣月惠更是火紅。如果不是蔣月惠過去以一個人單薄的力量，對抗汙染環境的惡劣廠商，捐資助弱的義舉被網友揭露，恐怕輿論民情不會把她從一位妨礙公務咬傷員警的人，翻轉成伸張正義的弱勢代言人。

但台灣人同情弱者有時僅憑直覺而非理性，蔣月惠議員持續被吹捧，但遺憾的是，事件起因「公勇路拓寬拆遷」的真相呢？包括蔣月惠本人在內，好像沒有人提出能不拆遷又足以說服人的理由，甚至於連深入討論都沒有？

像公勇路拓寬這樣的公共工程興辦，著眼於都市現況與未來發展需要，雖然是以公益目的出發，但難免與少數私人權益有所衝突，公部門在規畫之初，必然已盡量避免日後不必要的拆遷與執行的困難，否則怎麼會有近2/3的牴觸戶會同意拆遷？

屏東火車站高架化後，包括前站或後站，都有跳躍式的進步與現代化，配合台鐵高雄潮州間的立體化與區間車捷運化，屏東火車站的功能除了傳統台鐵城際的運輸功能外，更取代了早年屏東人一直爭取的高雄捷運橘線延伸屏東的功能，自然周邊道路也要有所改善，才能讓屏東車站的服務功能得以提升與發揮，公勇路的拓寬不僅有必要，也是相對保守的作為了，相信不只屏東人了解，即使是外人，只要google看看空照圖就會明白。

我相信蔣月惠議員的表演（她自己在電視節目上說的），收視率與叫好聲很快就會退潮，但期望這個社會既能同情弱勢，又能就事論事，理性看問題的人愈來愈多，社會才能進步，政府施政才能有效率，不浪費公帑，也避免建設停滯。

（作者為退休公務員）

(中國時報)

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