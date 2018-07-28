2018年07月28日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

出版業連年走下波，台北國際書展也連帶受影響，書展如何帶領出版業走出低迷？各方都在努力嘗試。（本報資料照片）

金石堂城中店熄燈，老牌科學雜誌《牛頓》停刊，台灣書市真的不行了嗎？為此，台北國際書展基金會出奇招，祭出「車票換門票、門票換早餐」的優惠，希望能刺激書展買氣，台北書展基金會董事長趙政岷表示，「明年我們希望讓書展更貼近年輕族群，用更多新的優惠，希望全民共享參與，藉此讓更多人願意來買書。」

貼近年輕人 邀全民共享

趙政岷表示，明年除了延續18歲以下免費入場的優惠外，「桃園以南和宜蘭、花蓮、台東的讀者，只要在展期持台鐵和高鐵的票根或乘車證明，就可以免費入場。每天早上前150位入場的觀展民眾，則可拿到免費早餐。」

台北國際書展一直是觀察台灣出版市場變化的重要指標之一，觀展人次曾在2012年創下新高，達到60萬人次，之後連續幾年都維持在50萬人左右。2017年書展人氣曾回到58萬，今年則因為遇到寒流和花蓮地震，略為下滑到53萬人。

趙政岷表示，2019年書展時間在2月12日至2月17日，雖然在過年後，但學校已經開學。為了吸引年輕族群和學生，書展基金會計畫讓學校教師申請帶學生來書展「校外教學」，並且贈送台北國際書展大獎得獎書籍給老師當「班書」，也會設計教學活動給老師。

迷你展位區 歡迎個人秀

此外，前幾年受到好評的小誌攤位將繼續進駐書展，「迷你展位區」也將持續開放文字、圖像等個人創作者報名，簡體書館也將持續。趙政岷表示，今年其實有20幾個大陸出版社，6000多種簡體書來台展出，也有96位大陸出版人來台參加書展，不少大陸出版社其實也有組團來台參展。

2019年國際書展主題國為德國，也是繼1998年、2006年之後再度成為書展主題國。

(中國時報)