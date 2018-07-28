邁向國際 夏荊山推華文藝術平台

2018年07月28日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

長期投入東方書畫創作，在兩岸及國際間曾舉辦大型展覽的藝術家夏荊山，2014年在台創立的「財團法人夏荊山文化藝術基金會」、27日喬遷新址，在來自南京大學、大英博物館、美國古根漢博物館來賓見證下，宣告著將擴大推動書畫藝術在兩岸乃至全球的影響力，打造跨國的文化藝術公益交流平台。

夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑表示，基金會，致力於東方書畫藝術的研究與推廣，除了讓作品說法，也試著建構出更具體系的藝術論述，讓觀者與研究者都更深入體會書畫藝術，目前已與布拉格大學、倫敦大學研擬設立研究中心，期望能成為跨國的藝術平台，培育國際性、東西合璧的藝術人才。

前大英博物館教育推廣部主任約翰里夫表示，夏荊山文化藝術基金會對東方書畫藝術的推廣讓更多人得以理解、喜愛這樣的藝術，也由此學會尊重、欣賞不同的文化。他強調中國傳統的文化藝術至今仍是活的，很可惜許多文明不去回顧過去的歷史或無法向傳統學習而停滯，活用傳統將是人類未來要共同面對的課題。

夏荊山文化藝術基金會與南京大學今年將攜手合辦「2018荊山經典文創藝術獎」，南京大學前副校長，現任大學地球科學與工程學院教授的李成指出，夏荊山居士長期到南京大學授課，雙方更欲建構藝術研究中心，對於擴大兩岸交流已有可觀的影響及成果，而兩岸類似該基金會屬性平台並不多，除了藝術展示，更是中華文化藝術傳播的平台。

旺旺中時媒體集團副總裁王綽中則以長期關注兩岸發展的媒體人身分指出，兩岸在文化藝術上此消彼長，與近年台灣強調文化本土化不脫關係，此刻該基金會以「新境界、新視野」為主題慶喬遷，一方面提示了重新出發，重新反思文化前路之意，他並以兩岸近年的文化話語權消長指出「文化要走出去，兼容並蓄、多元發展才有前途。」

(中國時報)