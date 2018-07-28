冬山河泛舟 童玩節玩出好業績

2018宜蘭國際童玩藝術節今年更規畫傳統划龍舟、帆船及輕艇運動等3項河域遊戲體驗。（胡健森攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

2018宜蘭國際童玩藝術節今年因活動設施及內容大幅更新，大受遊客好評，入園人次比去年明顯增多，主辦單位表示，除各式刺激有趣的遊戲設施，今年童玩節更規畫傳統划龍舟、帆船及輕艇運動等3項河域遊戲體驗，不用另外付費，歡迎遊客體驗水上駕舟的樂趣，從河面上愜意欣賞冬山河的美麗風光。

童玩節活動場地在風景秀麗的冬山河親水公園，冬山河除擁有絕美景色，更是台灣首屈一指的水上活動場所，今年童玩節充分利用冬山河資源，推出傳統划龍舟、帆船及輕艇等3大河域體驗活動，共10艘雙人或單人獨木舟、2艘木製龍舟及4艘Hunter170型帆船，提醒想體驗的民眾，需事先登記以利工作人員安排梯次，開放時間為上午9時至中午12時、下午2時至下午5時，一律免費。

主辦單位更力推全區最高的遊戲設施「潛艇堡」，不但是1座總高18.7公尺的立體迷宮，更是「沒有水」的海洋世界，透過巧思設計，遊客從呈現藍色海洋意象的入口處進入後，即可一窺海洋世界的奧妙，大小朋友一起找尋東北海岸海洋生物生存的祕境，並與海洋生物冒險玩遊戲。

4大主題遊戲區分別是「海底新視角」、「蹦蹦小海龜」、「生態釣魚樂」以及「深海的謎題」，逐一闖關到最後，還有關主守著寶物，打敗關主即可獲得專屬「潛艇堡」的神祕小禮物，讓遊客在歷經一連串的互動遊戲與闖關活動，能開心地滿載而歸。

主辦單位指出，經由豐富及益智、驚奇趣味的遊戲設施，可以滿足孩子攀爬及探索童玩世界的慾望，部分空間規畫上特地以小朋友的身高打造，希望能讓大人改以小朋友的高度，彎下身、低下頭來跟著孩子探索美麗世界。

(中國時報)

手工打金美 侯孝賢請老師傅撐著

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。