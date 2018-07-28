冬山河泛舟 童玩節玩出好業績

2018年07月28日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

2018宜蘭國際童玩藝術節今年因活動設施及內容大幅更新，大受遊客好評，入園人次比去年明顯增多，主辦單位表示，除各式刺激有趣的遊戲設施，今年童玩節更規畫傳統划龍舟、帆船及輕艇運動等3項河域遊戲體驗，不用另外付費，歡迎遊客體驗水上駕舟的樂趣，從河面上愜意欣賞冬山河的美麗風光。

童玩節活動場地在風景秀麗的冬山河親水公園，冬山河除擁有絕美景色，更是台灣首屈一指的水上活動場所，今年童玩節充分利用冬山河資源，推出傳統划龍舟、帆船及輕艇等3大河域體驗活動，共10艘雙人或單人獨木舟、2艘木製龍舟及4艘Hunter170型帆船，提醒想體驗的民眾，需事先登記以利工作人員安排梯次，開放時間為上午9時至中午12時、下午2時至下午5時，一律免費。

主辦單位更力推全區最高的遊戲設施「潛艇堡」，不但是1座總高18.7公尺的立體迷宮，更是「沒有水」的海洋世界，透過巧思設計，遊客從呈現藍色海洋意象的入口處進入後，即可一窺海洋世界的奧妙，大小朋友一起找尋東北海岸海洋生物生存的祕境，並與海洋生物冒險玩遊戲。

4大主題遊戲區分別是「海底新視角」、「蹦蹦小海龜」、「生態釣魚樂」以及「深海的謎題」，逐一闖關到最後，還有關主守著寶物，打敗關主即可獲得專屬「潛艇堡」的神祕小禮物，讓遊客在歷經一連串的互動遊戲與闖關活動，能開心地滿載而歸。

主辦單位指出，經由豐富及益智、驚奇趣味的遊戲設施，可以滿足孩子攀爬及探索童玩世界的慾望，部分空間規畫上特地以小朋友的身高打造，希望能讓大人改以小朋友的高度，彎下身、低下頭來跟著孩子探索美麗世界。

(中國時報)