陶子哽咽尋回開唱夢

陶晶瑩相隔19年，終於回到同一個地點宣布開唱喜訊。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導、陳家祥（銘傳新聞實習生）

陶晶瑩（陶子）出道28年，將在11月舉辦人生首場大型售票演出，談到等了這麼多年才圓夢時她一度哽咽，透露曾因懷孕生小孩，擔心不只歌迷放棄等待，自己也覺得歌唱的夢離她越來越遠，但如今她除了將開唱，連新專輯也已完成，「等了這麼久，我就是有這股耐力和韌性。」

陶子說，某次金鐘獎她因顧小孩無法出席，在家得知沒有得獎時，她也只能嘆一口氣，繼續回歸媽媽的身分，「但這也是豐富我人生的一部分，接下母親的角色，自己的夢只能暫時放水流。」但她和老公李李仁從未因家庭與夢想間的妥協而爭吵過，「他帶小孩的時間比我多，沒什麼好抱怨，甚至也會跟劇組說拍戲拍少一點，我們都是為了家庭在調整工作。」

1999年她推出《我變了》專輯大賣40萬張，當年本要風光辦慶功記者會，卻遇上921大地震，相隔19年後，她重返同一地點宣布開唱，還請來好友陳鎮川打造視覺、陳建騏擔任音樂總監，她打趣說：「本來要訂小巨蛋，但被憲哥訂走了。」她特地向辛曉琪、王菲請益，王菲提醒她：「妳不能管好每一個人，管好自己就好。」

演唱會票8月開賣

被問到她有無打算和過去結怨的人上演「大和解」，她笑回：「等我告別式那天吧！」演唱會門票將於8月4日中午12點開賣，購票洽KKTIX及全台全家便利商店。

(中國時報)

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