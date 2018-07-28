江明學手指插鋼釘 伸不直

2018年07月28日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

江明學本月中在參加《冰冰Show》錄影途中出車禍，昏迷被送醫縫了100多針，27日他帶傷錄影還原車禍現場，印象中自己是被「烏秋」嚇到才摔車，後來就「斷片」完全沒印象，醒來時人已在醫院，昨錄影時，主持人白冰冰特別送上燕窩，對於他因上節目而出車禍，感到心疼與不捨。

江明學出車禍自摔嚴重破相，鼻骨斷裂、加上嘴脣共縫了100多針，被送到醫院醫生還大誇他很幸運，沒有傷到眼睛，當下心想：「都已摔成這樣，還說我幸運？」醫生跟他說，摔成這樣大部分都會傷到重要器官，而他卻沒有，復原狀況之快令人訝異。

備戰下月演唱會

他表示，車禍受傷後經歷17天傷勢已「神復原」，但右手無名指可清楚看到還打著鋼釘，他表示：「手指傷勢痊癒後也無法伸直，但不會影響生活作息。」至於臉上傷口恢復之迅速，他大誇：「醫療科技很先進，縫的傷口完全看不到。」

車禍受傷後爆出，江明學因收入拮据到燒烤店打工，一周三天，一個月僅支領1萬5000元的薪水，雖然收入微薄，但他也強調，「自己經濟沒有問題，到燒烤店工作只是幫20多年友人的忙，平常自己也有在幫人寫歌、寫電影劇本等，收入根本不是問題。」車禍後由於太多粉絲到燒烤店看他，為了不影響燒肉店生意，只好辭掉工作，剛好也可專心準備下個月在台中的演唱會。

(中國時報)