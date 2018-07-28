香港影后鮑起靜 來台當網紅

鮑起靜從影多年獲獎無數，這次卻是第一次演台灣電影。

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中國時報
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鮑起靜在片中開金口唱歌，歌藝被導演盛讚。

香港金像獎影后鮑起靜首度參與演出的台灣電影《生生》，展現細膩演技詮釋熱愛直播的網紅奶奶，用樂天幽默的心情，面對生命最後一段100天的路程，更和失去親人的孤單小男孩成為忘年之交，交織成一段笑中帶淚的感人故事。

導演安邦表示，鮑起靜之前演過各式各樣角色，很擅長演出市井小民，更當過所有明星的媽媽，這次化身高齡網紅，從香港來台Long Stay，個性熱情開朗、不服輸不認老，喜歡開計程車到處走以及接觸人群，得知自己生病來日不多，還是堅持以笑臉迎接每一天，學做菜、學夏威夷舞、和年輕人打撞球，更與小男主角作伴度過最後一段精彩人生。

開金口唱老歌

拍戲期間劇組天天都發放點心，讓鮑起靜大讚台灣各式各樣點心比香港還要多樣化又好吃，偶爾她也會自掏腰包請劇組一起吃下午茶，她開心透露：「最令我難忘的是雞爪凍，還有香港見不到的鹹味小蛋糕，全都超好吃。」

在近日曝光的電影花絮裡，鮑起靜難得開金口，在片中大唱老歌〈南海姑娘〉，安邦表示，選這首歌是因為聽起來很溫暖，也讚歎說：「鮑姊唱歌，就是好聽啊！」其實她事前不知需要唱這首歌，劇組先把音樂傳給她練習，竟然很快地一下就琅琅上口。《生生》8月31日在台上映。

(中國時報)

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