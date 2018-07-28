台灣大擘畫2030心大願景

2018年07月28日 04:11 中國時報 黃琮淵 報導

2030年的台灣，會變成怎樣？用電信業的觀點來說，人類文明即將面對的下一個10年，那是5G的時代，是巨量資料被聚焦連結的時代。當資料快速傳輸、萬物聯網，不管是經營策略，或是企業承擔的社會責任，都會與現在大不同，只是，你曾想像過有什麼不同嗎？

台灣大哥大是國內第一個「挑戰」2030的企業。相較於許多企業，對於企業社會責任，甚至對永續經營概念，還停留在兩、三年後，最遠頂多五年，它顛覆了傳統思維，大膽地用「反推」嘗試：先想像2030是怎樣的未來，再來檢視應有的作為。

這個觀念「走得很前面」的願景，有個很炫的代名詞：Zetta。Zetta是10的21次方，呼應巨量資料的概念，「2030心大願景計畫（Zetta Connected 2030）」，則是台灣大哥大訂出，下一個10年的願景計畫主題。

創利社會 綠化足跡

「Zetta Connected 2030」並非空想而來，它有所本，它是建立在聯合國17項永續發展目標的藍圖之上，再結合體驗未來、創利社會、綠化足跡，以責任企業為基礎，帶領供應商攜手創新，一起達成永續發展目標，一起向未來滾動前進。

只是，怎麼做？該如何跨越時空障礙，完成提前設定的願景？

台灣大哥大總經理鄭俊卿認為「心有多大，願景就有多大！」在17項永續發展目標之下，先讓台灣大哥大的員工們，從他們熟悉的領域去發想，想像2030要做什麼，不見得百分之百能達成，「可能低估，也可能高估，但不能沒有計畫」，在這樣的過程中，會看到有人很大膽，但也有人卻步。

營運策略 聚焦5G

團體激盪過程，其實很有趣。舉例來說，討論到社會參與，或是能夠幫公益團體募到多少款項，剛開始多數人都很大膽，算出的數字連自己都不相信，也很令人振奮；可是到要發表最後目標時，又變保守了，甚至懷疑做不做得到。

「人就是這樣，想遠一點，才會有動力！」鄭俊卿說出他的觀察：不管是保守、不管是積極，願意想像過未來，就會覺得有很多事可以做、也願意做，「所以一定要想遠一點！」、也就是「為什麼要訂到2030，就是這樣！」

對台灣大哥大來說，如果只是要訂2020的目標，其實沒有太多想像，因為與現在相去不遠，大概就是5G商轉，或是物聯網時代剛開始，野心絕對不夠。但若放眼到2030，所有東西都聯網了，都裝上SIM卡，可能不再是現在全台灣2600萬個門號的概念，營運策略就會完全不一樣。

(中國時報)