25大策略構面呼應品牌亮點價值

為貫徹推動SDGs之決心，台灣大哥大對參與CSR推動的跨部門同仁召開兩次SDGs工作坊，共140位員工參與並共同制定2030永續績效KPI。

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中國時報
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在台灣大哥大的心大願景計畫中，2030的目標是很科學的，那是從2017過去的具體作為、現在與即將到來的2018、2020演繹而來。台灣大哥大副總經理劉麗惠解密：是「算」過的，絕非憑空喊出來的！

攤開「2030永續績效總覽」，台灣大哥大將策略構面分做再生能源、能源效率、自然資源永續使用、永續循環、韌性與調適、低碳足跡、永續供應鏈管理、數位健康照顧、行動健康管理、通訊基礎建設、智慧創新與應用、智慧生活、永續城市、募款活動、服務可負擔性、災害韌力強化、遠距健康照顧可取得性、交通安全、環境品質監測、機會平等、永續發展觀念及技能教育、員工培育、友善工作環境、人權與正義、透明誠信等25大面向，這些又與環境永續、永續伙伴、創新成就、社會共融、誠信經營、卓越品牌、幸福職場等7大品牌亮點價值相呼應。

以再生能源為例，透過綠電購買及自發使用量多管齊下，台灣大哥大今年再生能源裝置容量可達180KW，IDC雲端機房再生能源使用量可達總用電量20％，按照這個進度，2030能源裝置容量可達6,000KW，IDC再生能源使用量達到總用電量35％；2030總碳排放量要比2016減少44％。

目標訂出來後，如何說服各部門是可行？過去是採自我要求的，如2017訂出碳排減量1％，但隨著眼光放遠，台灣大哥大從今年開始，完全讓科學演算說話，導入SDA方法學制訂SBT科學基礎減碳目標，算出來的結果，今年要比2016年減少4.1％。

劉麗惠說，「永續思維、誠信踏實」很重要，不僅很科學，且相較於過往用傳統財報去衡量要做些什麼事，會多考量衍生的社會效益。簡單舉例，如果台灣大哥大能永續經營、讓每位員工安居樂業，繳稅增加了、國家建設也會增加，就是加分。

同樣的，在推動綠能這塊，不僅可降低營運用電成本，減少溫室氣體排放，環境變好了、人變健康了，那是無形的；而這也提供消費者更綠色環保的電信服務，提升在社會責任型投資市場的能見度，確保企業價值不斷增加，則是短期內無法量化效益。

劉麗惠表示，過去的觀念中，太把企業社會責任跟做公益畫等號，但國際趨勢已經是往「永續」走，企業要永續經營、能源要永續使用、環境要永續維護，所以當訂出具體目標後，才能有持續努力的方向。

(中國時報)

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