種福電計畫放大愛心1.76倍

2018年07月28日 04:11 中國時報 黃琮淵 報導

不循傳統的一次性捐款模式，台灣大哥大的「種福電計畫」是全台第一個大型企業聯合社會企業，推出的綠能公益專案，除了降溫、創造乾淨能源外，還幫社福團體找到財源，一份捐款實現三份愛心，把愛心放大1.76倍。

台灣大哥大2015年起推動綠能倡議，囊括認購綠電、綠能倡議、落實各項節能減碳措施、加入國際永續倡議行動和評比。最早的作法是，邀請智慧型裝置品牌供應商，於台灣大哥大通路銷售同時捐款，做為綠色能源基金。

「錢不多，主要傳達一個觀念－綠能不是高門檻的事」，台灣大哥大總經理鄭俊卿說，初衷很簡單，拉著供應商一起參與，所以你買手機我就捐1元，當時還有網友說「小氣」，不過持續地做，還加碼到2元，讓整個計畫延續下去，跨出成功的第一步。

只是，一次性的捐款有限，也很難達到永續目標。台灣大哥大在去年加入創新思維，推出全新的綠能公益模式，保留群眾募資的概念，但與社會企業「綠點能創」（陽光伏特家）合作，幫社福團體建置太陽光電系統，最終目的是自給自足。

以打頭陣的屏東福慧大同之家為例，先不論在頂樓蓋太陽能板，能讓鐵皮屋頂樓降溫3到4度，增加家民們的戶外活動時光，光透過群眾募資570 萬元，協助建置 99.825KW的太陽能屋頂，可創造232萬度綠電，也就提供更多乾淨能源。

再進一步延伸，福慧大同之家可將太陽能電力售予台電，每年獲得售電收益約47萬元，未來20年的售電收益近千萬元，是很穩定的收入。換算下來，民眾每筆捐款發光發熱長達20年，愛心更放大約1.76倍。

「給他魚，不如給他釣竿」，鄭俊卿道出社福團體遇到的困境，不僅政府給予的補助持續縮減，相關資源勸募不易，然而做公益不能只做片刻的給予溫暖，「種福電計畫」讓一次性的募款活化成資源，變成支持社福單位長期穩定的經費，不只給了釣竿，「而且還是非常多支」。

有了福慧大同之家的成功經驗，台灣大哥大今年擴大規模，協助桃園市真善美社會福利基金會募款895萬元，建置太陽能光電系統，持續讓這個創新的種福電計畫延續下去，未來也還會繼續推動，達到企業、社會、NPO三贏共榮、共同前進的目標。

(中國時報)