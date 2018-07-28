推綠能阻力大但「至少要開始」

2018年07月28日 04:11 中國時報 口述劉麗惠（台灣大哥大副總經理） 整理黃琮淵

面對氣候變遷、全球暖化產生不確定的營運風險，台灣大哥大有責任帶給後代子孫更永續的未來，所以我們積極帶動價值鏈，一同落實企業社會責任。當然，在推動的初期，一定有阻力、一定很痛苦，但是「至少要有開始，不能夠沒有」。

很簡單，如果凡事都算成本，誰會想要做綠能？蓋太陽能板成本很高，搞不好沒有比跟台電買電還便宜，這本來就不是從成本考量，但要想的是，如果不願意踏出綠能的第一步，會對環境造成多大影響、對健康造成多大危害？

每個公司都一樣，談到企業社會責任、談到永續經營，內部溝通時最常聽到「成本太高」、「沒這個預算」、「不知道怎麼處理」這些話，所以一定要有人領頭「拉著大家一起做」，永續計畫先訂出來，怎麼做都是個開端，至少有個開始。

在與國際業者交流的過程，你會發現「別人做綠能、在看永續經營，是發自內心在做，並不是應付什麼評比」，感觸很深，這樣的觀念是可以潛移默化的。台灣綠能推動很慢的原因，是多數人認為意義不大，卻忽略了長遠利益是好的。

很實際的例子，辦公室、甚至各門市要不要換省電燈管？單純去想成本，絕對是能用則用，不想多花那個錢，但如果換了省電燈具，反而節能省碳，其實是划算的，就更不用說未來當碳排放要算錢時，還是得硬著頭皮換，倒不如提前先做好。

單看短期或綠電投資，一定是大筆的錢流出去，所以要看得遠一些，這方面董事長蔡明忠非常支持，因為我們的信念很明確，身為電信業者，最能做到的就是我們的環境，目標訂在那邊，成績就要做出來。

做企業社會責任不可能單靠幾個人，因為絕對推不動，所以要想辦法讓所有員工都有共識、知道國際上在想些什麼。有了這些概念，回到工作崗位上，就能去發想能多做些什麼、要如何創新，化被動為主動，貫徹永續管理目標。

(中國時報)