味全用270天打造醇厚星級醬油

2018年07月28日 04:11 中國時報 黃有容 報導

如何讓醬油的醇厚風味更上一層？據古早製醬法「夏製麴、秋發酵、冬熟成」，在醬油釀造150天後，再投入原料，二次釀造120天，用時間和細心，就能引出濃郁醇厚的頂級醬油香，這也是味全「270天釀造系列」首年推出，就在「食品界米其林」中摘星的祕訣。

味全醬油擁有傳承60年的釀造技藝，對醬油的高品質有不變的堅持。健康概念普及，味全也自2015年起領先業界，使用美國IP認證的非基因改造脫脂黃豆片、一級小麥等自然原料作為旗下全系列醬油的釀造原料。秉著天然風味、簡單原料的概念，今年5月再推出「270天釀造系列」醬油。

「270天釀造系列」緣起，是一位員工查到依照節令時序「夏製麴、秋發酵、冬熟成」的古法醬油製法，讓研發團隊決定嘗試將本來釀造150天的味全醬油，加入兩倍原料、多花4個月時間，以科學控溫模擬季節溫度，最後成功打造出口感醇厚的新系列。

味全企畫團隊表示，「270天釀造系列」不添加色素、防腐劑、不使用食品添加物，且為提供更多口感體驗，融合黑豆醬油、黃豆醬油，口感具豐富層次、料理上色性佳的「古釀醬油」，主打健康輕負擔；用於提鮮的「薄鹽醬油」外，更創新引進日本高知新鮮柚子汁，研發出適合涼拌、沙拉、沾食等冷食用途的「柚子風味醬油」。

因對醬油味道的堅持，讓味全連年獲得有「食品界米其林」美譽的iTQi三星認證，「270天釀造系列」今年一推出，就在iTQi摘星，拿下「風味絕佳獎章」。事實上，味全旗下醬油有7支拿星；包括「270天釀造系列」古釀醬油和薄鹽醬油都獲2星，柚子風味醬油則獲1星，證明其從裡到外，都已達國際水準。

(中國時報)