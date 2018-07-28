礁溪寒沐玩樂從內到外

2018年07月28日 04:11 中國時報 何書青 報導

戶外泳池不僅設有滑水道，兒童池中有噴水鯨魚造景，一旁還架設水槍讓大小朋友大玩水仗。（礁溪寒沐酒店提供）

米其林2星餐廳請客樓主廚林菊偉，今夏首度到礁溪寒沐酒店客座推出「寒沐星饌饗宴」。（礁溪寒沐酒店提供）

好山好水的宜蘭是親子度假勝地，尤其在雪山隧道開通後，從台北出發不到1小時就能抵達，一出隧道映入眼簾的是全然愜意的山水景色，即使是生活步調繁忙都市人來說，也能在最短時間偷閒來個小假期。去年才新開幕的「礁溪寒沐酒店」為迎戰今年暑假旅遊潮，不僅讓集團旗下的米其林2星餐廳「請客樓」主廚林菊偉首度來此客座獻上「寒沐星饌饗宴」，更設計出許多飯店內、外的玩樂行程吸客。

礁溪寒沐酒店是寒舍餐旅首度跨足休閒度假型飯店的力作，裝潢、擺設盡顯高貴恬靜的氣息，乍看之下好像比較適合大人的寧靜假期，但其實飯店亦貼心設計許多讓小孩也能開心吃喝玩樂的地方和活動，可說是更適合親子一起造訪的地方。

可加價購賞鯨之旅

今夏寒沐特別規畫房客能以優惠價加購「山島賞鯨之旅」和「月眉坑30米瀑布SPA探險」行程，讓大人小孩一起走到戶外，展開夏季冒險之旅。其中特別推薦刺激好玩的「月眉坑30米瀑布SPA探險」，在專業教練的全程帶領下，全副武裝的在涼快山林間登高、溯溪，到達美不勝收的瀑布景點時，可以游到瀑布下感受灌頂的清涼快感，單純的隨溪漂流也是讓暑氣全消的有趣玩法。

親子在飯店內也有好玩的去處，「樂未央」有高達135坪的寬敞空間讓孩童盡情跑跳，地板鋪著舒服的綠色草皮，有攀岩區、溜滑梯、繩子編成層層繩網的遊樂設施等，從早到晚有許多動態、靜態的親子活動課程，還能DIY多款手工木製童玩，讓小孩整天玩在這也不會膩；飯店戶外泳池也能看見為小朋友的精心設計，除了滑水道，一旁兒童池也有可愛的噴水鯨魚擺飾，還架設了水槍讓大小朋友大玩水仗。

除了在宴會廳有米其林2星餐廳請客樓主廚的客座料理之外，MU TABLE自助餐廳也為夏季端出多款宜蘭味十足的特色料理，餐廳還有檯面較低的兒童自助取餐區，提供小分量的鹹點、甜點，和小朋友愛喝的飲品，相當貼心。

寒沐今夏還特別與任天堂Switch合作限量瑪利歐主題客房，每房加價1200元就能升等入住，房內備好Switch遊戲機、瑪利歐系列遊戲片和瑪利歐系列桌遊，搭配客房大螢幕玩整天超過癮，每房還會贈送1份限量的任天堂紀念品。

(中國時報)