夏日三大對策 燦坤推消暑家電

2018年07月28日 04:11 中國時報 報導王儒哲

燦坤祭出購買CSPF一級能效變頻空調，送市價7990元美國Bissell必勝三合一直立式蒸氣拖把。 圖片提供燦坤

日本DOSHISHA復古式電動刨冰機 DCSP-1751市價2280元，會員價1980元。 圖片提供燦坤

TECO一對一變頻單冷空調MS40IC-HM MA40IC-HM市價3萬3900元，會員價2萬8500元。 圖片提供燦坤

天氣持續晴朗炎熱，燦坤看好空調、風扇等季節家電，及近期因水果盛產跌價帶動夏日居家消暑飲品、冰品的風潮，即日起至8/13推出「夏日三大對策」。針對「涼感對策」祭出購買指定分離式CSPF一級能效變頻空調，送能省電除菌一次擁有的市價7990元美國Bissell必勝三合一直立式蒸氣拖把；在「涼風對策」上提出冰箱滿2.5萬送10吋空氣循環扇；「沁涼對策」則推出多款刨冰機、果汁機等消暑小家電優惠價。

活動主打Panasonic ECONAVI＋nanoe1對1變頻單冷空調CU-LJ28BCA2市價3萬500元，會員價2萬7900元，7月31日前回函送2000元，再送市價7990元美國Bissell必勝三合一直立式蒸氣拖把；TECO一對一變頻單冷空調MS40IC-HM MA40IC-HM市價3萬3900元，會員價2萬8500元，再送市價7990元美國Bissell必勝三合一直立式蒸氣拖把；CHIMEI 16吋DC馬達ECO微電腦立扇DF-16F300市價3200元，會員價1988元。

DC風扇蔚為主流

燦坤發現能省電的DC風扇不僅在今年銷量站穩6成蔚為主流機種，更在近一個月逆勢成長增5％。水冷扇銷售佔比於今年首度強佔1/4，19L以上的水冷扇因吹的範圍更廣，且水箱容量更大能減少換水的頻次而受到消費者的青睞，銷售與去年同期增6成。

孩童最愛刨冰機

刨冰機、食物調理機、隨行杯果汁機等消暑小家電也在夏季即提前熱銷，每月平均上看6～7000台。食物調理機中以Vitamix為指名度最高的品牌，電動刨冰機則以日本DOSHISHA復古式電動刨冰機最受家中有孩童的家庭歡迎。日本DOSHISHA復古式電動刨冰機DCSP-1751市價2280元，會員價1980元，回函再送Doshisha Mosh 350ml保冷瓶。

(中國時報)