Acer Day潮流音浪席捲亞太20國

全球電腦領導品牌Acer，已於20日舉行年度最大規模的行銷活動Acer Day。　圖片提供宏碁

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中國時報
報導魏嘉虹
Acer今年第2度於泛亞太地區舉辦Acer Day活動，特邀鼓鼓擔任台灣區活動代言人。　圖片提供宏碁

全球電腦領導品牌Acer，已於20日舉行年度最大規模的行銷活動Acer Day。Acer今年第2度於泛亞太地區舉辦Acer Day活動，特邀鼓鼓擔任台灣區活動代言人，盼透過活動網站、形象廣告宣傳、通路體驗、活動參與等互動模式，為亞太各國消費者帶來年輕、時尚、科技的品牌體驗，以強化與消費者的連結、並提升Acer在年輕世代中的認同度。

2018 Acer Day活動範圍除了延續泛亞太區中國、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、台灣、泰國、紐西蘭、澳洲、越南，更擴大規模到20國，增加了斯里蘭卡、緬甸、孟加拉、汶萊、蒙古以及柬埔寨等加入。2018年主軸為Play Music Together！「音樂是最棒的語言」，希望透過音樂及色彩，跨越國界、跨越種族與文化，將每個人在Acer Day的平台上串連起來。

活動網站已於20日正式上線，消費者可以在活動網站上與各國網友互動、創作一段自己專屬的音樂，或回答趣味闖關問題。只要消費者在網站上進行這些活動都可以收集酷點點數，並能用集點參加包含亞洲旅遊、Predator筆電等獎項的抽獎活動。希望能透過這些精心設計的活動，吸引更多的消費者響應及參與。此外，因應Acer年度品牌精神#敢不同做自己（#Makeyourmark），各國將舉辦音樂祭活動／比賽，讓消費者展現自我、實現自我。參加活動還有機會抽大獎，活動網站：www.acer-day.com/tw/。

(中國時報)

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