新北兒童藝術節 小怪獸玩翻暑假

2018年07月28日 04:11 中國時報 報導謝曼婷

WelcomeBack！怪獸島回來了！最受大小朋友們期待的「2018新北市兒童藝術節」將於107年8月3日至12日在新北市政府大廳及市民廣場登場。今年兒藝節不只大小怪獸回歸，也有超狂的科技藝術饗宴，包括科技藝術團隊日本teamLab新作「滑梯水果園」、法國絕美的燈光裝置「Les Lumineoles光之鳥」與Compagine des Quidams不具名劇團「FierS a Cheval夢幻之馬」，三大全球必看作品只在新北兒藝節！

新北市長朱立倫表示，新北市升格以來，市府團隊打造更全民也更親民的藝文環境，兒童藝術節從早期的劇場表演，持續納入培養美學的視覺藝術裝置、激發創造力的藝術教育互動體驗，近年更導入多媒體科技藝術，不斷地嘗試、創新，盼落實美學涵養向下扎根的理念。

今年兒藝節以「重返怪獸島」為主題，讓市府變身成一座充滿怪獸的童趣樂園，更加入了許多科技體驗的元素，廣場的怪獸屋有新北原創怪獸帶來的藝術體驗與新北市7大博物館推出的在地特色小遊戲，市府一樓則有不同科技藝術體驗，如十三行博物館打造的「海洋魔立方」，打造720度海洋立體環景，讓觀眾不須佩戴任何裝備，即可體驗深潛海底的世界。

8/3送開幕禮

新北市文化局表示，8月3日開幕將由紙風車劇團於晚間7點帶來「三國奇遇記」精采演出，更準備了1000份由利百代文具及益鳥科學贊助的開幕禮要送給現場觀眾，當天下午5點在市民廣場大會服務台準時發放，數量有限，送完為止。

「2018新北市兒童藝術節」從8月3日起至8月12日止，新北市政府大廳的科技藝術體驗於每日下午1點開始，市民廣場的演出與體驗活動則是每日下午3點開始，周邊活動包括板橋435藝文特區「435園區再生玩藝節」、新板藝廊「新板兒藝小學堂」及府中15「兒童新視野影展」等，就是要讓孩子們變身小怪獸玩翻整個暑假。相關活動訊息可上「2018新北市兒童藝術節」活動官網查詢http://www.newtaipei-summer.tw/。（新北市政府文化局廣告）

(中國時報)