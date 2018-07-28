宇舶錶情人對錶 守護愛戀時光

2018年07月28日 04:11 中國時報 報導郭隆富

浪漫的中國情人節即將到來，HUBLOT宇舶錶深情呈獻2款融合精湛製表工藝和時尚外型的情人對錶，時時刻刻守護對方，分分秒秒銘記兩人間的繾綣時光。

宇舶Big Bang Blue系列採用宇舶專利材質皇金（King Gold）和緞面黑陶瓷當作錶圈及錶殼，黃金自古以來就有著代表堅貞愛情的意義，而宇舶特殊拋光緞面黑陶瓷，散發有如浩瀚宇宙的華麗神祕，傳遞只有彼此才知道的戀愛密語。

Big Bang Blue系列皇金材質和黑陶瓷材質均有44毫米 祚|男錶與38毫米錶徑鑽圈女錶，男錶無論搭配正裝與休閒運動風，都能增添造型的瀟灑帥氣。女表於錶圈鑲飾有36顆共重1.3克拉美鑽，展現女性手腕間的性感纖細線條。

人群中最耀眼的戀人，舉手投足間總是散發耀眼的王者風範，宇舶錶Spirit of Big Bang Blue男錶和Spirit of Big Bang鑽圈腕錶，尊貴外形融合精製科技工藝，絕對是情人節最能相映彼此氣場的決勝行頭！

Spirit of Big Bang Blue男錶以42毫米錶徑搭載多層次鏤空自動上鍊計時機芯，映襯神祕感的午夜藍配色錶盤、同色的短吻鱷魚皮錶帶，增添男性舉手投足間的瀟灑自信。而Spirit of Big Bang 39毫米的鑲鑽腕錶，由宇舶鑽石工坊精心挑選50顆總重一克拉的璀璨耀眼鑽石，搭配運動風的頂級天然橡膠錶帶，型塑出個性卻又不失優雅迷人的魅力。

(中國時報)