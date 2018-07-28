日本房市夯 信義房屋助力海外置產

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中國時報
報導黃詩芬

日本景氣升溫，不動產市場亦持續火熱！日本政府公布國內生產毛額（GDP）連8季正成長，是近30年來最長的連續成長記錄，而新出爐的2017年公示地價亦顯示，日本全國平均地價連續2年上漲，而東京、大阪、名古屋三大都市圈則是連續5年上漲，復甦基調明顯。此外，貨幣寬鬆政策預測將持續推行，加上東京奧運效應、大型開發、負利率環境等因素，日本不動產投資繼續升溫，預估在未來幾年也將維持熱絡。

日本信義社長何偉宏表示，根據內部統計數據也可發現國人對於赴日置產的熱度始終維持高點，日本信義成立8年多來已累積成交超過2500件，今（2018）年以來則是天天有成交的榮景。而從日本不動產經濟研究所公布的調查報告來看，今年來東京首都圈住宅大樓新增銷售戶數已連續數月成長，顯見日本國內市場需求及投資人的信心增強，帶動房市交易向上成長。此外，象徵身分地位的高樓層塔型住宅、鬧中取靜的低層住宅物件等豪宅銷售狀況都相當好，也顯示市場對頂級物件的需求熱度。

何偉宏提醒，投資人可從租金收益、未來增值性等方向分析，了解成本、貸款、匯率、利率、稅費、租賃管理及出售等相關事項後，選擇合適的方式進行風險管理，才是聰明的投資。而日本信義也定期在台灣舉辦購屋說明會，協助客戶認識日本不動產市場，踏出成功置產的第一步，免費報名請洽（02）2725-1800。

(中國時報)

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