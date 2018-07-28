英雄老爸 私服玩時尚

2018年07月28日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

Berluti Run Track劍橋藍運動鞋，3萬7000元。（Berluti提供）

PRADA拼接圖騰古巴領短袖襯衫，價格店洽。（翻攝自PRADA官網）

HERMES愛馬仕Hermes Flash系列Evercolor小牛皮後背包，24萬6000元。（愛馬仕提供）

阿湯哥日前赴日宣傳新片，於機場現身時的皮衣、T恤造型，也與劇中鐵血硬漢形象雷同，附帶增高功能的鞋履，更是不可或缺的魅力武器。（CFP提供）

Salvatore Ferragamo Baron深藍色小牛皮皮鞋，4萬3900元。（Salvatore Ferragamo提供）

LOEWE Puzzle Medium太陽眼鏡，1萬1100元。（LOEWE提供）

TOD’S Double T釦飾皮革紳士鞋，2萬3600元。（TOD’S提供）

電影裡的英雄，宛若小時候記憶中父親的形象，充滿著成就不可能的瞬間。卸除職場武裝的爸爸，如同上戲、下戲間轉換著角色，時尚則成了詮釋瀟灑個性的裝備，輕鬆之餘也能展現必殺霸氣。

皮爾斯布洛斯南 「衣」起瀟灑

愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan），卸除詹姆士龐德特務職掌後，多方嘗試不同戲路。在近日出演的浪漫歌舞喜劇《媽媽咪呀！回來了》中，他伴隨劇情回溯70年代青春歲月，也成功在紅毯上捕捉角色風流倜儻的模樣。

日前電影於瑞典斯德哥爾摩舉辦的首映上，布洛斯南身著全套深藍色正裝出席，恣意敞開的襯衫刻意不繫領帶，搭配腳上不穿襪的晚宴鞋款，塑造出迷人瀟灑形象。而私下打扮輕鬆的他，更換上素色古巴衫、短褲及運動鞋履開啟度假模式，散發復古有型的夏日紳士風格。

承襲復古趨勢，PRADA於秋冬男裝中送上一系列古巴領襯衫，刻意加大的鬆身剪裁，以品牌檔案庫取樣的經典印花描繪，火焰、線條、幾何圖案混搭拼接，呈現隱藏於其間的實用性和哲學內涵。

馬術世家HERMES愛馬仕，也藉顛覆皮革工藝開啟本季旅程，Hermes Flash系列Evercolor小牛皮後背包，自旅行箱加固邊角設計為靈感發想，附加可伸縮提把及馬鐙扣環等細節，立體玩轉皮具摩登樣貌。小皮件則是彰顯品牌精神的印記，皮革拼接或皮革印花工藝打造的山脈景觀或浮雕圖騰，亦貼合60年代視覺風格。

而法國品牌Berluti推出的Run Track運動鞋款，更推翻既有紳士印象，機能橡膠鞋底搭配Torino鞋楦，為男士造型中增添一絲活力。

阿湯哥狠腳色 撐起新高度

現年56歲的好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise），在新片《不可能的任務：全面瓦解》中，再度展現特務伊森杭特（Ethan Hunt）的矯健身手，劇中跳傘、屋頂跳躍等驚險橋段，更是不假他人親自上陣，延續豎立已久的鐵血硬漢形象。

脫掉角色光環，現實中「阿湯哥」私服竟與電影中造型如出一轍，日前他赴日宣傳時，即以一襲皮革外套搭配素色T恤、牛仔褲現身機場，連腳上自帶墊高功能的黑色皮鞋，也和劇中雷同，稍稍補足了他的身高劣勢。

相對於阿湯哥鞋內特製的增高機制，製鞋起家的義大利精品們，亦為男人足底撐起自信高度。以豆豆鞋著名的TOD’S就祭出低跟紳士鞋款，溫潤牛皮打造的簡約輪廓，點綴品牌經典Double T釦飾，加上耐磨輕盈的豆豆膠底，適合多種不同場合穿搭。換上嶄新形象的Salvatore Ferragamo，則採用天然小牛皮手工製作、上色，亦重新調整鞋楦比例，整體更顯摩登氣質。

除暗藏心機的鞋履外，阿湯哥自1980年代炒紅的飛行員墨鏡，依舊是他凹造型的最愛。而本季西班牙品牌LOEWE，亦在經典基礎上大膽玩變形，並於鏡片間添加3角形有色鏡片，形塑帶有未來氣息的透視細節，實現品牌富有實驗精神及皮革工藝的迷人魅力。

(中國時報)