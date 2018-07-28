父親節 愛要表現出來

個性男模Jon Kortajarena帥氣演繹寶格麗全黑的OCTOL’Originale Chronograph計時腕表。（BVLGARI提供）

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中國時報
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寶格麗全黑時尚的OCTO L’Originale Chronograph計時腕表，31 萬2800元。（BVLGARI提供）
宇舶表外型時尚的Big Bang Meca-10藍陶瓷腕表（右），68萬4000元。Big Bang Meca-10皇金藍腕表，127萬3000元。（HUBLOT提供）
泰格豪雅TAG Heuer Monaco自動計時碼表，17萬100元。（TAG Heuer提供）

具備高複雜功能的腕表，就像是無所不能的超人老爸。腕表安靜無聲、分分秒秒不停轉動的齒輪，就像父親默默奉獻、辛勤工作的身影。父親節就快到了，且以一只腕表，向偉大的父親致敬！

時尚潮風腕表 打造型男老爸

打造型男老爸，一只時尚潮風的腕表自是不可缺少。宇舶表（HUBLOT）推薦Big Bang Meca-10藍陶瓷和皇金藍兩款腕表，打造新世代的型男老爸。

寶格麗的全黑時尚的OCTO L’Originale Chronograph計時腕表也很適合帥酷風格的老爸，不僅時尚，而且超薄輕盈。另泰格豪雅（TAG Heuer）近來走紅的TAG Heuer Monaco自動計時碼表，少見的方形表盤充滿創新美學，搭載Calibre 12自動計時機芯，優雅藍色表面與深藍色鱷魚皮表帶，優雅時尚。

(中國時報)

英雄老爸 私服玩時尚 潛水表、賽車表 送陽光型老爸

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