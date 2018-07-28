紳士型老爸 優雅經典表最搭

2018年07月28日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

美度表Multifort GMT先鋒系列兩地時區腕表。玫瑰金款3萬9700元。（MIDO提供）

浪琴表Record開創者系列男表，6萬8800元。（Longines提供）

真力時推薦父子對表，Chronomaster旗艦系列El Primero 42毫米玫瑰金腕表，28萬5600元（左）、Chronomaster旗艦系列El Primero Open 1969腕表（右），29萬9000元。（Zenith提供）

名表送紳士型老爸，相得益彰。（TITONI提供）

梅花表Air Master空中霸王系列腕表，4萬2200元。（TITONI 提供）

浪琴表主打的年度新表Record開創者系列男表，不僅以優雅經典的外型贏得時尚人士的喜愛，「Record」又有開創新局的意涵，是父親節獻給老爸最好的禮物。

美度表（MIDO）推薦Multifort GMT先鋒系列兩地時區腕表，二地時區功能由紅色亮漆塗層的箭形指針指示，PVD玫瑰金表款以玫瑰金表殼搭配藍色表盤，撞色魅力，相得益彰。在孩子心目中，父親是無所不能、上天下海的超人英雄，因此梅花表（TITONI）在父親節主打空中霸王（Air Master）系列腕表，向超人爸爸致上敬意。

有情人對表，那是不是應該要有「父子對表」呢？真力時（Zenith）在今年父親節拋出父子對表的新概念，推薦兩款Zenith Chronomaster旗艦系列El Primero腕表和El Primero Open 1969腕表，兩只都搭載全球最精準的El Primero計時機芯，象徵了「父子同心」。

(中國時報)