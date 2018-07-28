台灣珠寶設計 國際驚豔

2018年07月28日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

台灣珠寶設計師溫婉心的作品孔雀羽毛耳環。（Chara Wen提供）

珠寶設計師溫婉心Chara Wen珠寶形象照，邀名模Anna Andres入鏡代言。（Chara Wen提供）

台灣珠寶設計師趙心綺的珠寶作品《牡丹》胸針，贏得倫敦「大師傑作獎」的肯定。（CINDY CHAO提供）

LVMH集團太子妃Natalia Vodianova佩戴台灣珠寶設計師溫婉心的作品出席晚宴。（Chara Wen提供）

台灣再度展現設計的軟實力，近來有3位「珠寶設計花木蘭」揚名國際，趙心綺（Cindy Chao）日前在倫敦大師傑作展（Masterpiece London）發表新作品，並以一件《牡丹》胸針拿下「大師傑作獎」。胡茵菲（ANNA HU）的作品《中國紅喜鵲紅寶胸針》近日被莫斯科國家歷史博物館收藏。溫婉心（Chara Wen）則與LVMH集團太子妃Natalia Vodianova攜手做公益，佩戴Chara Wen珠寶出席時尚晚宴。

趙心綺 奪下倫敦大師傑作獎

趙心綺（Cindy Chao）近年來在國際珠寶設計界嶄露頭角，不僅深受美國第一千金依凡卡川普等名媛喜愛，作品還在佳士得拍賣會上屢創新高。日前倫敦大師傑作展上，她以作品《牡丹》胸針獲得「大師傑作獎」，這只耗時8年才完成、為私人收藏家委託訂製的胸針，以當代傑出精湛工藝贏得評審一致好評，同時也奠定品牌在藝術與珠寶工藝的地位。

胡茵菲 作品獲俄博物館收藏

藝術家的作品能獲得國家級博物館收藏，被視為最高的榮耀。胡茵菲（ANNA HU）重現郎世寧畫作中栩栩如生的喜鵲，創作了《中國紅喜鵲紅寶胸針》，融合東西文化和傳統工藝，贏得莫斯科國家博物館的青睞。

這只鑲嵌白鑽、黃鑽、紅寶石、藍寶石、月光石等500多顆寶石的喜鵲胸針，最後選用一顆南洋珍珠作為主石，更添意境之美。

溫婉心 攜手LV太子妃做公益

溫婉心（Chara Wen）去年捐出一只20.33克拉心型碧璽鑽石「愛的禮物」戒指義賣，所得全數捐贈慈善機構，因而獲得LVMH集團太子妃Natalia Vodianova的認同與青睞。日前巴黎高訂時裝周期間，Natalia Vodianova特別佩戴「愛的禮物」系列珠寶出席時尚派對，以行動支持溫婉心的善舉。

世界烏克蘭小姐兼超模Anna Andres也力挺Chara Wen珠寶，穿上了英國王妃梅根的婚紗品牌「Ralph & Russo」禮服，應邀拍攝Chara Wen新一季作品的形象照。

(中國時報)