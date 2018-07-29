電動自行車 傷亡事故攀升！交部擬發牌證納管

2018年07月29日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

電動自行車事故年年攀升，交通部研擬發放牌證納管。圖為各式電動自行車及現行懸掛的放大版合格標章。（本報資料照片）

電動自行車便宜又不需考駕照的特性，使用者越來越多，事故傷亡數字也跟著年年攀升。交通部表示，正通盤檢討電動自行車納管，包括發牌證、未戴安全帽罰則、違法改裝等，甚至不排除比照機車考照。

電動自行車外觀與摩托車相近，時常被民眾誤認，差別在於電動自行車速限最高為25公里，比照自行車列為慢車，不用考駕照，也不用掛車牌，違規時除非有警察攔下，否則靠照相根本罰不到人，甚至有業者以此打廣告，強調兩者外型相似，電動自行車的規範卻遠不如摩托車嚴格。

便宜免考照 受老少、移工歡迎

電動自行車因改裝容易，改裝後速度逼近機車，加上不用考照、重量輕易操控、價格低廉等誘因，受到老年人、外籍移工與未成年族群歡迎，但也由於使用者上路經驗不足或反應不快，且多數人沒有戴安全帽習慣，一經碰撞更容易死傷，成為道路安全死角。

交通部指出，國內領有審驗合格標章的電動自行車，總計約33萬輛。另根據內政部警政署統計，電動自行車在2015年的車禍件數為1067件，造成4死、1526傷；2016年為1166件，導致6死、1658傷；2017年為1508件，造成3死、2163傷。

須戴安全帽 罰則卡立院還沒過

交通部路政司表示，正在研議發放「牌證」，掛牌但未綁定行照，此舉等於是將電動自行車納管，以後也可依證號取締違規，不掛牌證視同違規上路。至於是否比照機車，考取駕照才能上路，路政司說，過去確實有人提出，但要實行還得再凝聚社會共識。

我國法規早已於2016年規定，騎乘電動自行車須戴安全帽，但遲遲沒有罰則，警察只能勸導，規定形同虛設。路政司指出，罰則已送到立院交通委員會，希望今年能通過，至於改裝問題，過去只罰上游製造商，對下游銷售商沒轍，未來會推動修法一併規範。

外觀如機車 改裝速度逾25公里

中央警察大學交通系教授蔡中志指出，電動自行車問題在於「速度」，改裝後車輛速度遠超過25公里，一快就容易肇事。且電動機車與電動自行車外觀沒有太大差異，但是一個要考駕照、一個不用考，一個要領牌照、一個不用領，容易造成民眾誤解以及交通混亂。

蔡中志強調，所有交通工具都應該納管，只是看政府怎麼管，如今不只有電動自行車，其他包括電動滑板車、電動腳踏車、電動平衡車等，都應要重新檢視如何規範。

(中國時報)