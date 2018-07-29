陸委會延緩金廈通水典禮惹議！楊鎮浯：別把金門推向衝突點

2018年07月29日 04:10 中國時報 李金生 、 陳君碩 、 鄭舲 ／綜合報導 ／綜合報導

當年輸水管道施工情形。（新華社）

金廈通水典禮原訂8月5日在金門舉行，但因陸委會盼延緩，引外界議論。金門縣長陳福海昨表示，尊重陸委會意見，但強調「金門鄉親權益優先」、「民生基礎建設第一」。

陳福海表示，通水是雙方共同一起，是一件喜事，像結婚典禮需你情我願，且女方家長總希望明媒正娶，舉行公開儀式，讓親友分享喜悅，不希望偷偷摸摸地進行。金門籍立委楊鎮浯則說，只要不影響通水，考慮目前政治氛圍，應審慎思考，否則會把金門推向衝突點，非明智之舉。

陳福海表尊重 但盼明媒正娶

金門縣府前晚才發出新聞稿，呼籲中央體察民意，同意原時間舉行。但陸委會前晚表明，希望考量目前兩岸政治氣氛，大陸對台一再打壓，盼金門縣府「以大局為重」延緩典禮，不過通水時間可照原定。對此，陳福海前天表示金門水情嚴峻，又有合約履行義務，盼中央體察金門民情「重新考量」；但昨天他表示尊重陸委會，卻未說明是否允諾延緩典禮，保留時間與中央再喬。

國民黨籍立委楊鎮浯則希望金門別成「衝突點」，他認為只要通水就可以了；且認為主政者切勿為彰顯與收割個人政績，應以宏觀視野衡量利害得失。

知情人士表示，通水典禮原訂6月福建「海峽論壇」中舉辦，但陸委會認為論壇是大陸對台統戰平台，要求金門向陸提延期，金門配合中央照辦。這次等於第二次變卦，讓金門難做人。陸委會態度則是，若金門堅持，蔡政府不派中央官員出席、也不讓福建官員到金門做反制；即一旦金門堅持，就只有兩方水公司人員參加。

盼與陸委會一起 和大陸溝通

此外，陳福海說，大陸是否願意配合陸委會想法，也要取得大陸方面的認同與體諒，他期待與陸委會一起，和大陸溝通，讓金門自大陸引水能畫下圓滿句點。

不過陳福海團隊之一的縣工策會總幹事王中聖在臉書質疑，6月因故配合中央延期，若這次再「爽約」「請問這樣厚道嗎？」

陸委會昨則再次發新聞稿，強調政府支持金門自大陸引水，只是考量大陸取消台中東亞青運主辦權，衡酌兩岸關係情勢及社會觀感，「水照通，僅希望典禮延後，不影響金門用水」。政院發言人Kolas昨亦表示，只是典禮暫緩，「但水會照通」，所有進度都會照合約如期進行，供水、購水不受影響。

(中國時報)