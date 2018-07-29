授旗誓師首站 力挺民進黨縣長參選人鄭朝方！小英誓言 翻轉竹縣政治版圖

2018年07月29日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、邱立雅、 陳育賢 、呂筱蟬／竹縣報導 、邱立雅、、呂筱蟬／竹縣報導

民進黨昨天起展開為期1個多月的參選人授旗誓師大會，首站是為新竹縣參選人鄭朝方授旗；身兼黨主席蔡英文總統致詞時表示，新竹縣的選情，一直都很艱困。但是她說過，沒有不能翻轉的政治版圖，沒有不能打破的政治板塊。

她強調，「當我們埋頭準備政策，我們的對手，還在為誰要選、誰不能選，誰要跟誰結盟，爭論不休，新竹縣最不需要的是內部紛爭」。

艱困選區 一定要獲勝利

新竹縣被民進黨中央與選對會視為「有希望勝選」的艱困選區，蔡英文總統昨天輔選列車，首站就選在新竹縣，這也是蔡英文一周二次竹縣密集造勢。民進黨祕書長洪耀福、民進黨選對會召集人陳明文、圓山飯店董事長兼鄭朝方競選總部主委的張學舜，還邀請亞太和平研究基金會董事長許信良及農委會主委林聰賢等也出席力挺。

蔡英文指出，「改革挺台灣」全國授旗誓師大會的第一場選在新竹縣，也代表民進黨的決心，這次選舉一定要在新竹縣獲勝。新竹縣一直是民進黨的艱困選區，但是相信在這裡，人民想要改革、想要進步的期待，不會比全國任何一個地方少。

反駁批評 自豪經濟變好

蔡英文說，最近看到有一些批評，認為政府施政的不好，她要用這個機會，反駁這些說法；過去2年多來，政府推動了許多改革，過程中確實有一些動盪，但是一項一項都做出了成績。

她舉例，第一個政績就是經濟變好了。「批評我們的人說經濟停滯，我倒是想請大家回想一下」，國民黨執政的最後一季，經濟成長率還是負的，但是這幾年下來，鄉親如果有投資股市，更能感受到，股市上萬點已經超過1年，「過去執政，現在在批評政府的人，應該把過去的數據拿出來比一比，自我檢討一下」。

端出政績 嗆在野黨無能

她說，第二個政績就是提升薪資所得；第三個政績是推動「5+2產業創新」，「我真的要嚴肅的說，過去政府講產業轉型升級，都是有心無力，只有我們是真正的在推動」。

她接著說，第四個政績就是推動「長照2.0」；第五個政績就是推動綠能，「有些人批評我們能源政策躁進，應該要以核養綠，我真的要再問他們一次，他們執政8年，養出了什麼東西？什麼都沒有」。

蔡英文強調，台灣今天改革之所以困難，就是過去延宕太久，現在大家才需趕進度趕得辛苦。她說，距離年底選舉剩下119天，大家團結起來一起打贏選舉。

(中國時報)