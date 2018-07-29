藍分裂 綠諷吳要負最大責任

2018年07月29日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／竹縣報導 ／竹縣報導

年底選戰開打，民進黨各縣市授旗誓師大會，昨天登場，首站是新竹縣；媒體詢問，國民黨立委林為洲說要脫黨參選新竹縣長，使新竹縣選情對民進黨很有利？民進黨祕書長洪耀福表示，國民黨分裂對民進黨來說是個機會，但是選舉民進黨從來不覬覦對手的分裂。

洪耀福指出，新竹縣的狀況本來對國民黨來說，是很單純的選舉，是比較優勢的地區，若是順著提名制度產生林為洲，這場選舉對民進黨來說是很辛苦，但國民黨內部也有一些問題，他當然知道國民黨主席吳敦義也很辛苦，吳面臨過去選黨主席時支持的力量，給予很大的壓力，逼迫吳必須去變更整個提名制度，粗暴地處理到去徵召新竹縣副縣長楊文科，「國民黨今天的分裂，吳敦義要負最大責任」。

至於林為洲說脫黨參選後，民進黨的選情是否變得利？洪耀福說，民進黨相信，鄭朝方代表民進黨參選，是個非常優秀的候選人，一定會成為下一個新竹市長林智堅，成為下一個桃園市長鄭文燦，因為參選人優秀，所以對選舉充滿信心，一定不是國民黨分裂。

由於前民進黨新竹縣長林光華在地方說要挺林為洲；鄭朝方表示，新竹縣民進黨支持者有個特性，就是不管別人再怎麼分裂，大家就會更團結，不管別人怎麼操弄或是民調之類的，他們越會用智慧排解，代表民進黨參選就要有一個氣魄，讓新竹縣擺脫恩怨走向新的時代。

洪耀福表示，吳敦義犯的錯，這是民進黨機會的基礎。鄭年輕及清新，跟新竹市長林智堅形象非常接近，新竹縣市是共同生活圈，很多人感覺年輕市長確實比較有創意，林智堅的外溢效應，是鄭朝方最大加分因素。

(中國時報)