丁下戰帖 姚接招、柯給軟釘子

2018年07月29日 04:10 中國時報 楊孟立 、 陳燕珩 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨公開下戰帖，邀台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智，針對都更、招商等6大議題進行6場電視辯論，「希望柯文哲、姚文智都不要迴避！」對此，姚文智大方接下戰帖，並加碼喊「每周都來辯論一次也不錯」；柯P則給軟釘子「政策不一樣才需辯論」。

丁守中昨赴松山區龍田里活動中心，出席由國民黨中央助選團副團長周錫瑋承辦的「台北市市長候選人丁守中暨市議員及里長候選人與民有約茶話會」。

丁守中指出，看到柯文哲都在用數字美化帳面、混淆視聽，凸顯政績及政見，但所謂光榮城市事實上有很大的問題；另一方面，姚文智則是以意識形態炒作統獨與政治鬥爭，對台北城市整體發展都不利。

丁守中進一步說，要公開向柯文哲、姚文智下戰帖，針對都市更新、社會住宅、老年福利、托兒育幼、創新創業、招商引資等6大方向，進行6次電視辯論，希望兩人不要迴避，一同回歸公共政策層面，檢視城市發展及市民需要，看誰能讓台北更美、更好、更現代化、更繁榮、更宜居。

姚文智表示，丁守中只提出6個議題，但對於台北市的問題，若可以每周都來辯論一次也不錯，透過辯論把政策方向、價值理念、城市議題講清楚，「我欣然接受辯論，什麼時候開始都可以。」選民也可以更容易瞭解到底這些主張是不是台北市需要的。

柯文哲則冷淡回應，強調通常是大家政策或方法不一樣，才需要辯論，若丁守中對於市府目前推動的政策有意見，可以先提出來。

但外界質疑，柯文哲日前曾說過可公開辯論，為什麼現在又覺得沒必要？柯表示，每個人可以先把想法拿出來講，方法不一樣才需要辯論，如果大家方法都相同，「要辯什麼東西我不曉得。」他認為，市政議題恐怕要比的是執行力，因為對於要怎麼做，大家方法很少不一樣。

會不會擔心被丁守中批評怯戰？柯文哲說，也不會啦，丁若覺得目前市府做得哪裡不好，可以先拿出來講。

(中國時報)