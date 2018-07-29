金廈通水典禮風波 凸顯民進黨不切實際！新聞透視－通水成籌碼 金門人情何以堪

大陸通水到金門，管線均已於日前架設完畢，正在進行試水工程作業。（李金生攝）

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中國時報
金門自大陸引水，兩岸2015年7月時舉辦簽約儀式，當時是由金門縣自來水廠代理廠長翁文貴（前排右一）與福建省供水公司董事長朱金良（前排右二）共同簽署。（經濟部水利署提供）

陸委會呼籲金門縣政府暫緩舉辦金廈通水典禮，儘管行政院聲稱只是典禮暫緩，水會照通，但蔡政府這樣的做法，已徹底反映了兩岸政策的無能與不切實際，甚至為了貫徹意識形態，不惜拿自家民眾權益當成犧牲品、籌碼的不負責任作風。

陸委會稱大陸一手打壓，另一手又對我方民眾示好的做法，損害我方國家尊嚴與利益，因而希望金門縣府能配合別辦通水儀式。講白了，政府目的就是想報復大陸，但兩岸實力差太多，且依存度嚴重不對等，因此根本拿不出任何有效的制裁手段。

盲目報復 不顧用水需求

蔡政府如今的做法，美其名為符合我方利益和社會觀點，實則顯示政府無法單獨解決金門民眾的用水需求，仍必須倚賴大陸，但是又不甘心在此時繼續彰顯兩岸間的合作，只好藉此希望同時兼顧裡子與面子。

然而光是暫緩典禮就「維護國家尊嚴並考量社會觀感」了嗎？水照通意味雙方持續合作，我方民眾仍受惠，陸方仍得以對我方民眾「示好」，政府若真要貫徹目標，何不中止整個引水計畫？問題是中止後，陸方不痛不癢，但金門民眾日常用水成了問題，兩岸受影響的程度完全不能類比，因此蔡政府只好用這種自欺欺人、掩耳盜鈴的方式，顯示民進黨兩岸對抗的思維之不切實際，也無能為力貫徹。

陸若反擊 苦的只有金門

民進黨主張台獨，但作為執政黨，有義務優先確保人民的基本生活權，不該也不能將人民的基本權益，當成貫徹意識形態的籌碼。蔡總統上台後，不願承認九二共識，導致兩岸冷凍，我方觀光、農、漁業者受到重創，如今還把腦筋動到通水儀式，萬一因此導致大陸乾脆取消引水合作計畫，害金門民眾用水無門，民眾承受的風險和損失政府能負責解決嗎？

任何政黨的目的都應是讓國人過更好生活，如果為了達成台獨，不惜先犧牲民眾基本生活權益，這樣真是為人民好嗎？又能夠說服民眾相信台獨成功後，就可以過上更好的生活嗎？這次正名公投已經害青年運動員少了一個重要的亮相舞台，蔡政府有必要以人民為重，別再為了意識形態，一再損害民眾權益。

(中國時報)

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