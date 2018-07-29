旅台同鄉會炮轟 拿民生當賭注

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中國時報
／新北報導

「金門斷水會死人的！」金門旅台同鄉會總會長李台山直言，金門長期缺水，導致人口、產業嚴重外流，大陸水資源挹注，是金門解決缺水的最好辦法，通水典禮延後不打緊，但水可千萬不能斷，中央更不能要求地方配合「外交政策」，卻是用地方民生當賭注；網友更群起撻伐，直呼「政治滾一邊，民生擺第一。」

李台山說，金門年降雨量1050毫米，但蒸發量遠超過這個數字，又沒有高山湖泊蓄水，金門長期缺水，都必須靠地下水過活，60、70年代時，水井大概打個4到5公尺就有水，現在愈打愈深，水卻少得可憐，尤其小金門沿海地區，井水超抽，海水入侵地下水鹽化，根本沒法用，一定要靠大陸水，才有生存希望。

李台山說金門設籍人口約14萬人，實際居住人口可能才6到7萬人，大家都往台灣跑，就是因為金門長期缺水，造成人才與產業長期外流最主要的原因。

李台山說，若只是通水典禮儀式往後延沒關係，但許多鄉親都打電話向他抱怨，擔心中央政府是要金門以停水為要脅，來賭東亞青運這口氣，「若真的不幸斷水，可是會死人的」，屆時不得不上街頭表達金門人的心聲。

金門可能沒水消息一出，網友也群起撻伐，強調「這個政府，寧搞意識形態、民粹，不給水喝，金門人能忍受嗎？」也有不少人要金門縣長陳福海堅持通水典禮照常舉行，否則年底選舉不會再投他。

(中國時報)

金廈通水典禮風波 凸顯民進黨不… 好不容易可以不用求神拜佛祈雨……

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