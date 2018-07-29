好不容易可以不用求神拜佛祈雨…陸委會作梗 金門憂缺水夢魘重演

金門全島湖庫可用水量僅剩277萬噸，水情十分嚴峻。 （李金生攝）

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中國時報
／金門報導

缺水一直是金門揮之不去的夢魘，老一輩鄉親常用「連水都沒得喝！」來形容日常生活窘況。老縣長陳水在主政時，還曾因苦旱而到城隍廟求雨，李炷烽縣長也在立委任內，不滿自台灣「運水」不切實際，痛罵中央不管金門人死活。

如今，陸委會要求縣府緩辦通水儀式，不少擔心搞壞兩岸一樁美事的鄉親表示，金門缺水什麼也做不成，高粱酒、觀光產業首當其衝之外，甚至連吃三餐、過日子都有問題。

也有人憤憤不平說道，民進黨早就想放棄金門，根本不關心金門，才會將攸關民生的用水當作籌碼，拿來跟對岸亂幹，實在讓人痛心。

金門是綠覆率達40％的海上公園，很難想像早年10萬大軍駐紮，加上數萬民眾「同島一命」期間，因為水源嚴重不足，戰士用一臉盆的水刷洗之外，還要拿來澆灌插牌照顧的木麻黃，萬一枯死就要關禁閉，甚至更重的處罰。

阿兵哥放假離營，直奔老百姓經營的浴室，好好洗去一身操練的汙垢，是再爽不過的享受。不少人在看電影或上軍中特約茶室之前，都會先洗澡輕鬆一下。

當地鄉親難忘早年乾旱，井水打上來全是汙濁紅水，必須先放著澄清才能飲用，同時還得請工人下井浚深，才勉強再有淨水湧出。後來，軍方廣挖水庫，才改善，但碰到旱災也莫可奈何。

陳水在縣長主政時，遭遇一整年的乾旱，水庫嚴重枯乾龜裂，民眾要求比照早年曾奉迎新頭蘇王爺到城隍廟祈雨的故事，也請求陳水在出面求雨。縣府以事涉迷信，又擔心求雨不靈驗，有損縣長的威信，起初還猶豫不決。

後來，陳水在縣長在地方長老的請求下，才連3天齋戒沐浴，再到浯島城隍廟求雨，請求蒼天庇佑百姓的疏文言詞懇切，讓在場仕紳長老十分感動。儀式結束後果然下了一場小雨，其後數日也續有雨水，順利解除乾旱，讓縣府大大鬆了一口氣。

李炷烽擔任立委時，金門又為乾旱所苦，當時的台灣省長宋楚瑜關心離島軍民生活，曾在中央的支持下用民間船隻自台灣「運水」來金門。李炷烽和時任國代的吳成典登船了解，以杯水車薪根本不切實際，在船上發了一頓火，主張只有就近自大陸引水才是根本解除辦法。

後來，李炷烽繼任縣長再碰到乾旱，有些鄉親就指他的名字有2把火，才會帶來旱象。雖然只是穿鑿附會，但金門長年為缺水所苦，也讓他和後來出任立委的吳成典，更加堅定爭取自大陸通水的決心。

(中國時報)

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