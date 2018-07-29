董智森批綠 對金馬有矛盾情結

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中國時報
林勁傑／台北報導

陸委會請金門縣府暫緩舉辦金廈引水典禮，資深媒體人、本身是道地金門人董智森指出，因金門人愛國，又與大陸保有連結，民進黨對金門久攻不下後有「矛盾情結」，加上選舉將至，對自己人民沒辦法照顧，乾脆「打自己小孩給別人看」。世新大學通識中心主任李功勤認為，政府在民生議題上太過泛意識形態。

董智森分析，民進黨對金門其實有特殊的矛盾情結，因金馬屬台灣與大陸的紐帶，而長期以來民進黨在金門無法執政，原因是前線金馬人民受愛國教育薰陶，國家意識較強，加上早年外島環境不好「每個家庭都有小孩成為職業軍人。」因此，「國家土地對我們很重要」，民進黨只想到選舉和台獨，「我們想得到國家長治久安。」

「整個金門議會只有一席民進黨籍議員；馬祖更是掛零。」他感嘆，民進黨基於此情結，金馬既然拿不下，乾脆說要公投還給大陸。民進黨講愛台灣，要知道光金門酒廠一年上繳中央50幾億，金馬是全國唯二沒負債，完全自食其力，現在民進黨為選舉因素不顧金門老百姓。

李功勤指出，金門向大陸購水是解決民生問題必然措施，蔡政府基於意識形態與大陸對抗實屬不智，也可看出沒有九二共識兩岸交集盡失。他，與大陸海協會官員聊到此事時對方私下表示，九二共識與中華台北正是能保障中華民國台灣最大生存空間及維持現狀所在。

(中國時報)

好不容易可以不用求神拜佛祈雨…… 拿民間合作出氣 救不了兩岸關係

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