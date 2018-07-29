拿民間合作出氣 救不了兩岸關係

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中國時報
、李文輝／台北報導

東亞青運主辦權被取消，陸委會籲金門暫緩金廈通水儀式。大陸涉台學者昨指出，金門引水是重大民生工程，不應受政治力干擾，民進黨應反思東亞青運為何被取消，不是拿兩岸民間合作出氣，如此針鋒相對，只會讓兩岸關係更陷入惡性循環。

廈門大學台研院特聘教授兼兩岸協創中心主任劉國深受訪指出，近來兩岸互動形態，從蔡英文呼籲西方共同制約大陸、吳釗燮在美喊話，都讓他憂心兩岸關係更陷入惡性循環模式。連同此次通水儀式舉行，劉國深認為，如果台灣持續不甘示弱，採取針鋒相對政策，兩岸關係將出現煞車失靈局面，他反問，「不知道民進黨執政期間，是否還有機會舉辦這樣的通水儀式？」

廈門大學台灣研究院政治所所長兼民進黨研究中心主任陳先才指出，民進黨當局只是情緒性發洩。金門長期缺水問題非常嚴重，過去兩岸分歧齟齬，但大可不必上升到民生領域。兩岸問題要慢慢化解，上綱到民生，並不聰明。

廈大台研院民進黨研究中心副主任王貞威受訪指出，金門自大陸引水是重大民生工程，而且是早就談妥的商業行為，通水儀式不應受到政治力干擾，陸委會實屬不智，只會傷害到金門人民。

王貞威表示，當前兩岸關係氛圍不佳與蔡當局不承認九二共識，縱容台獨有根本關聯，且國際奧會在5月就已警告，「不予核准任何中華台北奧林匹克委員會名稱的改變」。王貞威強調，台灣當局應該反思，為何當初可以申辦成功，如今被取消，不應在兩岸民間合作專案上出氣。

(中國時報)

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