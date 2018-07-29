聲明卸責 花檢切割 民轟沒救

2018年07月29日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花檢主任檢察官王怡仁。（本報資料照片）

立委李麗芬與周春米日前出示林俊佑（右側坐姿）在幼兒園的相關畫面，昨證實站立者其實是林的女兒。（李麗芬國會辦公室提供）

面對輿論排山倒海抨擊，花蓮地檢署檢察官林俊佑昨天選擇僅向一家平面媒體提供道歉聲明，且內文仍緊咬女兒受到霸凌，強調是園方處理不當又包庇才會情緒失控。聲明一出，引發「大街罵人、小巷道歉」質疑，不僅花蓮地檢署立刻「切割」，稱看到新聞才知林道歉，家長更痛批看不到林的誠意，直指全篇根本是「卸責聲明」，有此檢察官，司法還有救嗎？

林俊佑27日提供給一家媒體道歉聲明，雖信末有親筆簽名，但500字聲明中，超過2/3篇幅都在「還原事實」。他稱，因發現女兒「長期被同學霸凌致身心不穩定，受傷並有幼兒憂鬱症之徵兆。而園方處理態度消極，甚至可能參與其中乃至包庇，一時情緒失控而言行失狀」，還說「絕無恐嚇、強制之犯意」，並指控媒體拍攝的照片有誤。

家長轟沒誠意 二次傷害

但昨天一段新的「5分鐘審訊影片」在網路曝光，只見林俊佑不顧老師攔阻，強調家長有權利觀看孩子上課環境，直闖教室喊著「怎麼樣，我孩子被打，這東西直接通報教育局啦」，老師不斷勸說「我們先了解，再告知爸爸」，林仍態度強硬質問幼童，並要求老師提供教室監視器。

看新聞才知 花檢狀況外

「實在難以接受！」何姓家長說，可以理解林做父親的心急、難受，但無法認同他的做法，強行介入校園，已經讓教學環境混亂，且太過激烈的處理方式，更對小朋友產生負面影響，而林的聲明中仍堅持孩子受到霸凌，無視縣府教育處調查結果，「完全感受不到他的誠意！」

另有學生家長痛批，林從事發至今都沒有到幼兒園，對學生、教職員、家長造成的傷害道歉，聲明竟還強調自己是按照規定到學校跟老師「溝通」，把責任推向學校霸凌處理不當，才導致他情緒失態，「道歉態度如此傲慢，根本是二度傷害教職人員的付出」。

面對家長怒批「沒有誠意」、「二次傷害」，加上林俊佑公布道歉聲明後依然神隱，媒體昨向花蓮花蓮地檢署求證林是否真的道歉？但主任檢察官王怡仁僅表示，未與林取得聯繫，道歉聲明也是早上看媒體群組中的新聞連結才得知，對於林透過單一媒體道歉的作法，「地檢署決定不再回應，但尊重」。

幼兒園：將提嚴正抗議

針對林俊佑的聲明中仍幾乎通篇指控園方沒有盡到照顧責任，讓女兒長期受到霸凌，幼兒園回應表示，將在8月1日開園後對外發表聲明，對林的指控提出嚴正抗議。

(中國時報)