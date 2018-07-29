新聞透視－虛詞狡飾漠視程序 好大官威

2018年07月29日 04:10 中國時報 張孝義

花蓮地檢署檢察官林俊佑終於就他闖入幼兒園辦私案的行為，以「投書」方式發表道歉聲明，不過，由林的聲明不難看出「好大官威」的法律人傲慢，與其說是道歉，不如說是辯解，還企圖將責任推給園方，完全漠視應有的程序正義。

1999年全國司法改革會議後，程序正義在近20年的時間裡，始終成為法界圭臬，許多因不符程序正義的案件，最終被法院判決無罪，司法官學院50期結業的林俊佑豈有不知之理？如果依照林的聲明，家長與幼兒園訂有可異議、協商的契約，自當依約而行，即使園方推諉，也應就民事訴訟的程序與園方爭個明白，林俊佑檢察官的作為卻是大相逕庭。

再者，如果林俊佑的認知，幼童間互動屬於霸凌的違法行為，要訴追刑事責任，依刑事訴訟法乃至於檢察官辦案作業要點，是不是該先「立案」，才有後續的偵查作為？但是林俊佑卻不依程序而行，遑論幼兒園的院童是屬於刑法免責的年齡。

此外，林俊佑與幼兒園間的糾紛，所面對的不外是幼童與教師，完全不會有任何暴力分子，以林俊佑的法學「氣場」，足以輾壓幼兒園所有的教師及行政人員，林檢獨自前往據理力爭絕對足夠。

然而林俊佑卻吩咐2名休假中的警察同往，架式上與開偵查庭無異，試問，如果林俊佑不是檢察官，還會有員警隨伺的場面？亦或林檢感覺塑造出港片5億探長的形勢，更有利解決問題？以上種種都不是「因之悲憤莫名、失神」、「一時情緒失控而言行失狀」該有的違法舉措。

一位應該摘奸發伏的檢察官，拿著國家名器賦予的權力，擅行私用的違法行為，事後還「虛詞狡飾」，這已不僅是失格問題，更是完全拋棄法律人應有堅持的荒謬，愧對司法工作，林檢難道還需要等待評鑑結果再行進退？

(中國時報)